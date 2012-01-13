Еврокомиссия одобрила создание в Украине единого органа контроля качества продуктов

Брюссель. Еврокомиссия считает, что создание единого органа контроля над качеством продовольствия на всех стадиях – от проверки качества кормов и контроля над внесением минеральных удобрений до розничной торговли – способствует более эффективному контролю и использованию финансовых и человеческих ресурсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявили в пресс-службе Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать решение украинского правительства создать единую службу контроля над качеством продовольствия на базе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

“Создание единой службы продовольственной безопасности дает возможность сконцентрировать операции, которые касаются безопасности продовольственных ресурсов растительного и животного происхождения на всех стадиях продовольственной цепи - от производства до финального потребления - в одном государственном регуляторном органе, а также реализовывать согласованную политику сотрудничества с соответствующими профессиональными организациями страны”, - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Не последнее значение имеет также то, что такая система является более гибкой и управляемой (из-за отсутствия необходимости координации между разными контролирующими органами) и дает возможность лучше использовать человеческие и финансовые ресурсы”, - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, в ЕС не существует четких требований к тому, сколько центральных органов власти должны заниматься контролем качества продовольствия. В большинстве стран-членов Европейского Союза, по данным Еврокомиссии, создан единый орган, который занимается этими вопросами, однако в нескольких странах-членах ЕС есть несколько контролирующих органов по качеству продовольствия.

В пресс-службе Еврокомиссии также заметили, что в Соглашении об ассоциации, переговоры по которому с Украиной завершены, не содержится четкого требования к тому, сколько центральных органов власти должны заниматься контролем над продовольствием, главное, чтобы этот контроль отвечал стандартам Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, после решения украинского правительства передать функции контроля над качеством продовольствия на всех этапах продовольственной цепи Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО 8 января заявил о намерении усилить контроль на границе с Украиной. По его словам, в частности, вызывает обеспокоенность то, что профилактикой холеры будет заниматься также Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. При этом Г.ОНИЩЕНКО заявил, что Украина приравняла своих граждан к животным.

В ответ председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что Украина внедряет европейскую модель контроля над качеством продовольствия.

10 января министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что считает лучше для Г.ОНИЩЕНКО – извиниться перед украинцами.