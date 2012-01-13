КГГА рассчитала предельные цены на социально значимые продукты

Киевская горгосадминистрация подготовила проект распоряжения «О регулировании цен на продовольственные товары», которым устанавливаются предельные уровни рентабельности на социально значимые продовольственные товары.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление ценовой политики.

Согласно официальным объяснениям, такое распоряжение действовало и раньше, а в новой редакции лишь конкретизированы существующие продукты, при этом набор продуктов и предельные уровни остались без изменений.

Утверждение нового распоряжения вызвано тем, что на протяжении последнего года Главное управление ценовой политики по обращениям субъектов ведения хозяйства давало разъяснения относительно применения отдельных пунктов данного распоряжения.

“Вопросы касались регулирования цен на товары иностранного производства. Например, в распоряжении есть такая позиция, как сыр. Но ограничения не распространяются на импортные сыры, такие как «Рокфор» или «Пармезан», ведь цены на продовольственные товары иностранного производства формируются с учетом тенденций на мировом рынке, курса иностранной валюты, который в последнее время значительно колеблется. Поэтому мы конкретизировали набор продуктов, на которые распространяется действие распоряжения, и принятие настоящего документа не приведет к повышению цен на социально значимые товары”, – объяснил начальник Главного управления ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Проектом предложено установить такие предельные уровни к оптовой цене производителя:

мясо птицы (куры – тушки, части тушек, кроме филе и субпродуктов), молоко коровье питьевое пастеризованное, сметана, масло подсолнечное, яйца куриные – 10%;

мука, сахар-песок – 12%;

говядина, свинина, хлеб – 15%;

колбасные изделия вареные, масло сливочное, сыр кисломолочный и твердый – 10%;

крупы и макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления) – 12%.

Как отмечается в сообщении, благодаря установлению предельных уровней рентабельности торговые сети будут лишены права применять надбавки на социально значимые продовольственные товары по своему усмотрению и искусственно завышать цены на указанный ассортимент товаров с целью получения сверхдоходов.