Ветслужба заявляет, что не получала официальное письмо от РФ по поводу качества сыров

Украинская ветслужба не получала официального письма от Роспотребнадзора с претензиями к качеству украинских сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК, комментируя заявление Роспотребнадзора об ухудшении качества сыров, ввозимых из Украины.

«Вчера мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой предоставить нам хоть какую-то информацию по вопросу того, в чем проблема, какие мониторинговые исследования проведены, за какой период... - сказал И.БИСЮК. - Мы обратились с официальными документами, хотим получить подтверждение того или иного, и работать в рабочем режиме. А объяснять что-то... А что я могу пояснять? - у меня нет никакой официальной информации по этому поводу», - подчеркнул он, отметив, что затрудняется комментировать высказывания Роспотребнадзора, появившиеся в СМИ, подчеркнув, что Роспотребнадзор официально к Госветфитослужбе не обращался по этому вопросу.

При этом он подчеркнул, что ряд названных компаний, которые, по информации Роспотребнадзора, поставляли некачественный продукт в РФ, уже несколько лет не поставляют свою продукцию на российский рынок. По его словам, «Великобурлукский сыродельный завод» не работает с Россией и Таможенным союзом уже 2 года, «Звенигородский сыродельный комбинат» 6 лет не работает после того, как в 2006 году РФ запретила им ввоз продукции в РФ. «Молис» 6 лет не работал с Таможенным союзом, 2 недели назад получил разрешение Роспотребнадзора на поставку на территорию Таможенного союза, что он соответствует требованиям, еще ни одной поставки не успел сделать, а уже фигурирует в заявлении», - добавил И.БИСЮК.

Президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс ЛИССИТСА отметил, что украинским производителям нужно диверсифицировать рынки сбыта продукции, особенно животноводческой. «Мы не можем и дальше быть привязанными исключительно к ТС, особенно к РФ, нам нужно искать другие рынки сбыта», - сообщил он, добавив, что за 11 месяцев 2011 года Украина произвела 139 тыс. тонн твердого сыра, что на 20% меньше 2010 года, и из них экспортировала в РФ 56 тыс. тонн, что составляет больше 60% от общего производства в Украине. Общая сумма экспорта в РФ составляет около 320 млн. долл. «Если РФ закроет рынок сыра твердого для украинских предприятий, это больно ударит по нашей отрасли», - отметил А.ЛИССИТСА, добавив, что в этом случае закупочные цены на молоко, в первую очередь от населения, упадут на треть, и продолжится вырезание скота. «Но глядя на то, как это происходит, я не верю, что будут какие-то санкции, потому что Россия, если бы хотела, что они за последнее время делали достаточно часто, могла бы направить расширенную инспекцию или расширенную проверку в Украину, отследить те предприятия, которые поставляют не ту продукцию, которая подходит под их стандарты, забрать у них сертификаты или лицензии. А это больше крик", - отметил А.ЛИССИТСА.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор заявил об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, поставляемой в РФ из Украины в последнее время. «Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. По информации ведомства, особую тревогу в этой связи вызывает продукция следующих украинских изготовителей: ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Сумская область); ОАО «Великобурлукский сыродельный завод» (Харьковская область); ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская область); ОАО «Ахтырский сыркомбинат» (Сумская область); ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» (г. Гадяч, Полтавская область); ООО «Производственное объединение «Молис» (Запорожская область); ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» (Хмельницкая область); Крыжопольский филиал ООО «Интер Фуд» (Винницкая область).

«Исходя из вышеизложенного, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициировала процедуру предотвращения нарушений требований закона согласно положениям частей 2 и 3 статьи 27 Технического регламента», - говорится в сообщении.