На полтавских «Новогодних посиделках» съели 7 тысяч вареников
13:26, 14 января 2012Агро
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В Полтаве вчера во время праздника «Новогодние посиделки» изготовили и съели 120 кг бесплатных вареников.
Как передает корреспондент УНИАН, на Театральной площади Полтавы в рамках праздника выступили колядовщики и вокальные коллективы «Вытребеньки» и «Малахит», хореографические коллективы.
Всем желающим бесплатно раздавали вареники. Всего вчера вечером жители Полтавы, пришедшие на праздник, съели около 7 тысяч вареников с творогом, картошкой, капустой, ливером.
С 2008 года каждое 13 января в Полтаве - неофициальный день вареников.
В 2010 году организаторы изготовили и раздали более 80 кг вареников.
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