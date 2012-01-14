На полтавских «Новогодних посиделках» съели 7 тысяч вареников

В Полтаве вчера во время праздника «Новогодние посиделки» изготовили и съели 120 кг бесплатных вареников.

Как передает корреспондент УНИАН, на Театральной площади Полтавы в рамках праздника выступили колядовщики и вокальные коллективы «Вытребеньки» и «Малахит», хореографические коллективы.

Всем желающим бесплатно раздавали вареники. Всего вчера вечером жители Полтавы, пришедшие на праздник, съели около 7 тысяч вареников с творогом, картошкой, капустой, ливером.

С 2008 года каждое 13 января в Полтаве - неофициальный день вареников.

В 2010 году организаторы изготовили и раздали более 80 кг вареников.