Таможенный союз утвердил квоты на импорт мяса в 2012 году

Страны Таможенного союза утвердили перечень товаров, в отношении которых с 1 января 2012 года устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств - членов Таможенного союза.

Соответствующее решение №865 от 18 ноября 2011 г. опубликовано на официальном сайте Таможенного союза.

Документом определено, что тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств - участников СНГ.

Согласно решению, объем тарифных квот на 2012 год установлен на мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, для Беларуси - 2,5 тыс. тонн, Казахстана - 0,02 тыс. тонн и РФ - 30 тыс. тонн, на мясо крупного рогатого скота, замороженное, - 2,5 тыс. тонн, 13,9 тыс. тонн и 530 тыс. тонн соответственно, на свинину свежую, охлажденную или замороженную и свиной тримминг, - 60 тыс. тонн для Беларуси, 9,4 тыс. тонн - Казахстана, и для РФ на свинину свежую, охлажденную или замороженную - 400 тыс. тонн и свиной тримминг - 30 тыс. тонн, на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные, - для Беларуси - 15 тыс. тонн и Казахстана - 110 тыс. тонн. Отмечается, что свиной тримминг может ввозиться как в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свиного тримминга, так и в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свинины.

Квота на замороженное обваленное мясо кур домашних для России составляет 70 тыс. тонн, на замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них - 250 тыс. тонн и на замороженное обваленное мясо индеек - 10 тыс. тонн.