Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявляет о задержке экспорта зерна из-за проблем в оформлении документов в «единых окнах».

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО.

По словам В.КЛИМЕНКО, с 1 января 2012 года начал действовать закон Украины о разрешительной системе, согласно которому оформление документов на экспорт зерна происходит в «единых окнах», созданных при районных администрациях. По словам В.КЛИМЕНКО, на сегодня «единые окна» не готовы обслуживать оперативно запросы экспортеров зерна, «и у нас вагоны и корабли стоят, потому что мы получаем документы в едином окне».

Старший юрист АО «Волков и Партнеры» Андрей ЗАБЛОЦКИЙ отметил, что процесс дерегуляции и формирования единого окна позитивный, как направление. Но он отметил, что единое окно должно обеспечивать спрос на выдачу документов для совершения экспорта, то есть, экспорт не должен задерживаться из-за невыдачи документов. «Организационно единое окно на сегодняшний день не готово обслуживать то количество запросов, в частности, и по экспорту зерновых. Из-за того, что не успевают оформлять документы, экспорт задерживается на срок до 10 дней», - отметил он. По словам А.ЗАБЛОЦКОГО, необходимо срочно изменять ситуацию — или увеличивать количество людей, или формировать отдельный отдел, который бы работал с экспортом зерновых, по крайней мере в тех областях, где находятся крупнейшие экспортеры.

Президент УЗА сообщил, что получение документов на экспорт зерна через «единые окна» прописан законом, а в связи с тем, что ВРУ сейчас не работает, оперативно внести изменения невозможно, поэтому УЗА обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой оперативно решить проблему. «Сейчас мы хотим, пока не рассмотрят изменения, чтобы единые окна стали работать в две смены, без выходных, в праздничные дни, точно так, как работает вся структура, которая обслуживает нас. Мы хотим, чтобы единые окна были в портах, чтобы в районе оно было не одно окно, чтобы эти окна были специализированы, чтобы мы не сидели в очередях, где люди сидят за совершенно другими справками, а у нас в это время корабль стоит. Нас интересует, чтобы единое окно работало таким образом, чтобы не срывало программы экспорта компаний — чтобы корабли уходили своевременно», - подчеркнул В.КЛИМЕНКО.