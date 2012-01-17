Севастопольские власти намерены сбить цены на продукты "овощехранилищем"

В Севастополе, где на рынках города на сегодняшний день одни из самых высоких в Украине цен на продукты питания, влиять на снижение цен намерены путем строительства овощехранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на аппаратном совещании в понедельник, 16 января.

В.ЯЦУБА подчеркнул, что «выход у нас только один – овощехранилища. Летом заготавливать, а зимой регулировать цену». Как добавил он, процесс этот уже идет, в частности, одна из фирм восстановила бывшее колхозное хранилище, «и спасибо им за это». Вместе с тем, как считает В.ЯЦУБА, «нужно этот процесс брать под контроль, и стимулировать строительство овощехранилищ».

Глава горгосадминистрации сообщил, что на сегодняшний день на центральном рынке Севастополя разброс цен на картофель составляет от 3 до 8 грн., 1 кг творога стоит 20 грн. 1 кг свиной вырезки – 65 грн., 1 кг грудки индюшачьей – 50 грн., 1 кг курицы - 30 грн. «Мясо дороже, чем в Киеве. Поэтому, нас критикуют правильно», - отметил он.

Кроме того, по мнению губернатора, работать над снижением цен необходимо также путем создания условий – «проведением ярмарок и так далее».