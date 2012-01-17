Беларусь озаботилась качеством украинского сыра, который поставляется в Россию

Минск. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявили, что, как и Россия, заметили ухудшение качества украинского сыра.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил РУСЫЙ выразил озабоченность по поводу качества поставляемых в Россию украинских сыров. Вместе с тем представитель министерства не уточнил - есть ли у него претензии конкретно к сыру украинского происхождения, который поставляется в Беларусь, или он просто озабочен качеством продукции, поставляемой в соседнюю страну, с которой Беларусь находится в таможенном союзе.

«Подход должен быть один везде. Есть стандарт, есть качество. Есть белорусский, украинский, русский, казахские сыры, они должны отвечать потребительским качествам и нормативам, которые расписаны в техрегламенте», - отметил белорусский министр.

По словам М. РУСОГО, в технических регламентах, которые действуют в рамках Единого экономического пространства, четко прописаны допустимые нормы содержания различных добавок в продуктах питания.

«Мы ставим жесткий вопрос, что не должно быть заменителей молочного жира, так называемого пальмового масла, ни в мороженом, ни в маргарине, ни в сырах, нигде. Мыло должно быть мылом, а сыр должен быть сыром», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 8 января этого года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.