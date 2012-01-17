Украина увеличила урожай зерна в 2011 году на 44% - до 56,7 млн. тонн

В Украине в 2011 году хозяйствами всех категорий получено 56,7 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 44,3% больше по сравнению с 2010 годом.

Такие предварительные данные сообщает Госстат.

Сообщается, что в прошлом году получено зерна продовольственных культур - 23,7 млн. тонн, что на 42% больше 2010 г., фуражных зерновых – 33 млн. тонн — на 58% больше.

Отмечается, что увеличение производства зерна обусловлено как расширением площади уборки (на 738,6 тыс. га, или на 5,1%), так и увеличением урожайности зерновых культур (на 10,1 ц/га, или на 37,5%).

По данным Госстата, сельхозпредприятиями произведено 44,2 млн. тонн зерна (78% общего валового сбора), хозяйствами населения - 12,5 млн. тонн (22%). Урожайность зерновых культур в аграрных предприятиях (39 ц/га) выше, чем в хозяйствах населения, на 7,6 ц.

В 2011 г. значительно выше урожай всех культур зерновой группы: проса - 278,8 тыс. тонн (в 2,4 раза больше 2010г.), гречихи - 281,5 тыс. тонн (в 2,1 раза больше), кукурузы на зерно - 22,8 млн. тонн (в 1,9 раза больше), пшеницы - 22,3 млн. тонн (на 32,4%), ржи - 578,9 тыс. тонн (на 24, 5%), риса - 169,8 тыс. тонн (на 14,7%), овса - 505,6 тыс. тонн (на 10,3%), ячменя - 9,1 млн. тонн (на 7,2% больше), что обусловлено значительным повышением урожайности.

В Госстате напомнили, что под урожай 2011 г. сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 27,7 млн. га, в том числе сельскохозяйственными предприятиями - на 19,5 млн. га (70,4%), хозяйствами населения - на 8,2 млн. га (29,6%). По сравнению с 2010 г. общая посевная площадь увеличилась на 719,9 тыс. га (на 2,7%).