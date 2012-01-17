Украина экспортировала 9,65 млн. тонн зерна

Украина с начала нового 2011/2012 маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 — 30 июня 2012 г.) экспортировала 9,65 млн. тонн зерновых, что на 2,86 млн. тонн превысило аналогичный показатель 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По данным Минагропрода, в 2011 году Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире. «По ячменю наше государство заняло первое место, а по пшенице - 6-е. Кроме того, наблюдается увеличение экспорта не только зерновых. Так, по производству семян подсолнечника Украина занимает третье место, второе - по производству подсолнечного масла, и первое - по экспорту этой продукции », - сообщил министр.

В целом, за 6 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 30%, и составляет более 10 млрд. долл. Кроме того, внешнеторговое сальдо положительное и равняется почти 4,8 млрд. долл. Такие показатели, по словам министра, позволяют делать положительные прогнозы относительно дальнейшего развития Украины, как аграрной страны. «Если сравнить урожайность и валовой сбор культур со средним уровнем этих показателей в странах ЕС, то можно утверждать, что в Украине есть потенциал для того, чтобы уже в ближайшие годы практически удвоить производство сельхозпродукции, которая обеспечит продовольственную безопасность страны и будет направлена на внешние рынки », - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.