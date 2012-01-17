Украина в 2011 году увеличила урожай агрокультур

В Украине, по предварительным данным, в 2011 году производство подсолнечника увеличилось по сравнению с 2010 г. на 27,9% и составило 8,7 млн. тонн (в весе после доработки).

Об этом УНИАН сообщили в Госстате.

Сообщается, что увеличение урожая обусловлено как увеличением площади сбора (на 190,4 тыс. га, или на 4,2%), так и повышением урожайности (на 3,4 ц/га, или на 22,7%).

Сельскохозяйственными предприятиями собрано 7,3 млн. т подсолнечника (на 30,3% больше) при средней урожайности 19 ц/га против 15,4 ц/га в 2010 году.

Производство рапса уменьшилось по сравнению с 2010 г. на 2,2% и составило 1,4 млн. тонн, что обусловлено сокращением площади уборки (на 29,8 тыс. га, или на 3,5%).

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В Украине в 2011 году в хозяйствах всех категорий производство картофеля увеличилось на 29,6% против 2010 г. и составило 24,2 млн. тонн, производство овощей выросло на 21% - до 9,8 млн. тонн.

Отмечается, что рост урожая обусловлен, прежде всего, повышением урожайности этих культур соответственно на 26,8% и на 12,3%.

Кроме того, сообщается, что объемы производства плодоягодной продукции выросли на 8,3% - до 1,9 млн. тонн и винограда - на 27,9% до 521,8 тыс. тонн.

Хозяйствами населения в 2011г. выращено 97% общего урожая картофеля, 84% овощей и плодов и ягод.

В Украине, по предварительным данным, валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) по сравнению с 2010 г. увеличился на 36,2% и составил 18,7 млн. тонн.

Отмечается, что урожай вырос как за счет расширения убранных площадей (на 4,8%), так и существенного увеличения урожайности (на 83,6 ц/га, или на 29,9%). Сельскохозяйственными предприятиями накопано 17,1 млн. тонн корнеплодов (на 35,3% больше), в среднем по 370,6 ц/га против 281,5 ц/га в 2010 году.