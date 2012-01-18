Сахарные заводы Украины произвели 2,34 млн. тонн сахара

Сахарные заводы Украины произвели из сахарной свеклы урожая 2011 года 2,34 млн. тонн сахара, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущий сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что внутренний рынок сахара будет обеспечен в полном объеме со значительными излишками, что создаст предпосылки для стабилизации ценовой ситуации в этом сегменте.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор», в прошлом сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя предыдущего сезона (1,267 млн. тонн).

В прошлом сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых было переработано 13,027 млн. тонн.

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