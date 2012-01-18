Минагропрод заявляет об отсутствии угрозы введения запрета на ввоз продуктов в РФ

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявляет об отсутствии угрозы введения запрета на ввоз украинской продовольственной продукции в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«Никакого эмбарго, никаких больших претензий и запретов со стороны Российской Федерации не возникает», - сказал он.

Относительно заявлений РФ о низком качестве украинской продукции, ввозимой в Россию, министр сказал, что это обычная текущая работа. «Обычные технические, текущие работы. И на это имеет право любая инспекционная структура в любой стране – проверять ту или иную продукцию сельского хозяйства, в том числе продукты питания для своих потребителей. Угрозы или каких-то других шагов со стороны Российской Федерации в этом направлении не предусматривается", - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, после решения украинского правительства передать функции контроля над качеством продовольствия на всех этапах продовольственной цепи Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО 8 января заявил о намерении усилить контроль на границе с Украиной. По его словам, в частности, вызывает обеспокоенность то, что профилактикой холеры будет заниматься также Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. При этом Г.ОНИЩЕНКО заявил, что Украина приравняла своих граждан к животным.

В ответ председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что Украина внедряет европейскую модель контроля над качеством продовольствия.

В свою очередь, Еврокомиссия одобрительно оценила создание в Украине единого органа контроля над качеством продовольствия.