Цены на продукты во время Евро-2012 будут стабильными - прогноз Присяжнюка

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК прогнозирует стабильные цены на продукты питания в Украине во время проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

По словам министра, прогнозируется, что в ходе чемпионата Украину посетит полтора миллиона туристов-болельщиков, которые будут находиться в Украине на протяжении 30 дней. «Мы видим и прогнозируем четко, что это не вызовет колебаний и роста цен на продукты питания», - сказал министр.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что в первом квартале 2012 года следует ожидать стабильной ценовой ситуации в целом на продовольственном рынке Украины.