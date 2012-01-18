Ограничения экспорта зерна из Украины не будет – Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не прогнозирует ограничение экспорта зерна из Украины при отсутствии резкого роста экспорта продовольственной пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

«Если не будет резкого роста экспорта продовольственной пшеницы, никаких угроз или необходимости регулировать со стороны государства экспорт не возникает», - сказал он.

По словам министра, в текущем сезоне Украина вырастила 13 млн. тонн продовольственной пшеницы, при этом ее потребление внутри страны оценивается в 5 млн. тонн. «Учитывая Евро-2012, учитывая уменьшение объемов выращивания продовольственной пшеницы (в 2012 году – УНИАН), если это может состояться, на сегодня мы из 13 млн. тонн спокойно можем экспортировать продовольственной пшеницы до 5 млн. тонн. А на сегодняшний день экспортировано 1,4 млн. тонн. Возможностей с запасом», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина поставила на внешние рынки 10,4 млн. тонн зерна, из них 5,8 млн. тонн кукурузы и 2,7 млн. тонн пшеницы, в том числе 1,4 млн. тонн продовольственной. Относительно прогнозируемых объемов экспорта Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, что министерство надеется, что в текущем сезоне Украине удастся экспортировать запланированные 26 млн. тонн зерна. При этом он отметил, что, по оценкам министерства, во втором полугодии текущего маркетингового года Украина, скорее всего, сможет экспортировать 12-14 млн. тонн. «Пока планируем, что 12-14 млн. тонн сможем проэкспортировать»,- сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. При этом он добавил, что Украина сможет экспортировать зерно урожая 2011 года и в следующем маркетинговом году.

Напомним, в начале декабря 2011 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявлял, что Украина в этом маркетинговом году Украина планирует экспортировать 27 млн. тонн зерна. По информации Украинской аграрной конфедерации, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем декабрьском отчете, вышедшем 9 декабря, уменьшило прогноз экспорта украинского зерна до 23,4 млн. тонн, при этом уменьшив прогноз экспорта пшеницы из Украины с 8 до 7 млн. тонн, оставив без изменения экспорт украинской кукурузы (12 млн. тонн) и ячменя (4,4 млн. тонн).