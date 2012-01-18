До конца зимы значительного ухудшения погодных условий не ожидается

В январе и феврале погодные условия будут оставаться изменчивыми, но не ухудшатся, при этом с 21 января температура воздуха во всех регионах повысится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом на брифинге информировал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, 19-22 января на территории Украины будут выпадать осадки. На юге и в центральных областях они будут переходить в дождь. Более существенное накопление снега следует ожидать в Карпатском регионе и в Прикарпатье. На протяжении 23-25 января природа “успокоится”. Осадков будет выпадать мало, преимущественно на западе и севера. Такая ситуация продержится до конца января и начала февраля.

"С 21 января ожидаем повышения температуры ночью к –4 -10°С, днем – 0-5°С, с последующим повышением до уровня ночью -1-6°С, днем – около 0°С. Значительнее всего это проявится в южных областях, где и ночью, и днем будет сохраняться плюсовая температура", - информировал Н.КУЛЬБИДА.

Он добавил, что в феврале будет 2-3 волны холода, но при этом сильного понижения температуры не ожидается, похолодания будут кратковременными и после них сразу потеплеет.

В настоящее время в Украине снежный покров составляет 2-15 см, а в Карпатах и Прикарпатье – 20-50 см, кое-где 70 см. При этом в результате резкого изменения погодных условий 13-15 января в стране увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. В частности, ранее за сутки регистрировали в среднем 50-60 ДТП, а с появлением снежного покрова их количество возросло до 70-90 случаев.

Начальник Украинского гидрометеорологического центра также отметил, что прогнозируемое повышение температуры при наличии снежного покрова может повлечь густые туманы, а это ухудшит условия движения транспорта. Кроме того, по его словам, сегодня существует опасность налипания мокрого снега, гололеда на проводах и деревьях, гололедицы на дорогах. При этом в Карпатском регионе существует угроза схода снежных лавин.

В то же время начальник отдела гидрологических прогнозов УГМЦ МЧС Виктория БОЙКО сообщила, что украинские реки вошли в зиму со стабильным уровнем воды, даже кое-что ниже среднего.

"С приходом зимы на реках началось ледообразование. Так, сегодня есть участки, где образовался ледостав с полыньями, но он очень тонкий. Хочу особенно это подчеркнуть для любителей зимней рыбалки. Этот лед еще тонкий, на него человеку выходить нельзя", - сказала В.БОЙКО.