Урожай озимой пшеницы этом году будет на треть меньше, чем в прошлом - гидрометцентр

В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями урожай озимой пшеницы будет на 20-30% меньше, чем в прошлом.

Об этом на брифинге заявила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

"Возлагать надежды на значительный валовой сбор зерна озимой пшеницы не стоит, при самых благоприятных погодных условиях он будет на 20-30% меньше, чем в 2011 году", - сказала она.

По словам Т.АДАМЕНКО, в связи с засушливой осенью около 70% озимых культур находятся в неудовлетворительном состоянии, а 30% вообще не взошли. При этом аномально теплая погода в декабре и январе немного улучшила ситуацию. Так, в южных областях 20-40% посевов уже дали первые всходы. В то же время в центральных и северных областях ситуация фактически не изменилась.

Т.АДАМЕНКО также отметила, что уже сейчас аграриям следует готовиться к пересеву части озимых культур. Речь идет о трети засеянных площадей, что является самым высоким показателем с 2003 года.

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