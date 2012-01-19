Кабмин предлагает утвердить порядок ведения госземкадастра

Кабинет министров Украины предлагает утвердить Порядок ведения Государственного земельного кадастра (ГКЗ).

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Документом определяется, что госземкадастр ведется на электронных и бумажных носителях. Ведение кадастра осуществляет госземагентство и его территориальные органы. Ведомство также является держателем кадастра. Администратором ГЗК является ГП «Центр государственного земельного кадастра».

Сведения в кадастр вносят государственные кадастровые регистраторы, которые входят в состав Госземагентства и его территориальных органов. Регистратор имеет доступ ко всем сведениям ГЗК, самостоятельно принимает решение о внесении сведений в него, предоставлении таких сведений, об отказе в осуществлении данных действий.

В проекте документа также определяются полномочия государственных кадастровых регистраторов всех уровней.

Сведения ГЗК делятся на основные сведения о геодезической и картографической основе кадастра, кадастровое зонирование земель в пределах территории Украины, объекты госземкадастра.

Документами ГЗК являются: индексные кадастровые карты (планы) Украины, АРК, областей, районов, сел, поселков, городов; индексные кадастровые карты (планы) кадастровой зоны, кадастрового квартала; кадастровые карты (планы) Крыма, областей, районов, сел, городов, другие тематические карты (планы); поземельные книги.

Проект постановления также определяет порядок доступа к информации, содержащийся в госземкадастре.

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