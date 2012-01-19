Агрохолдинг «Авангард» опровергает информацию о блокировании киевского офиса компании

Агрохолдинг «Авангард», один из крупнейших производителей куриных яиц, опровергает появившуюся в ряде интернет-СМИ информацию о проблемах в работе киевского офиса компании.

Как сообщила УНИАН пресс-служба агрохолдинга, появившаяся в ряде интернет-ресурсов информация о том, что сотрудники холдинга и других компаний, офисы которых находятся в Киеве в здании по адресу ул. Щорса 7/9, якобы не смогли утром 18 января попасть на свои рабочие места по причине проведения какой-то проверки, не соответствует действительности.

«Офисное здание, в котором, в частности, расположен центральный офис «Авангарда», работало и работает в штатном режиме. Никаких проверок не проводилось и не проводится. Распространенные сообщения о временном блокировании работы офисного здания не соответствуют действительности и основаны на лживых сведениях анонимного источника», - говорится в сообщении.

«Мы вынуждены высказать сомнение по поводу профессионализма сотрудников ряда интернет-изданий, распространивших эту несоответствующую действительности информацию, поскольку при подготовке своих материалов они не убедились в ее достоверности и не сделали даже попытки выяснить ситуацию в пресс-службе холдинга», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что агрохолдинг «Авангард» является публичной компанией и всегда открыт к общению с представителями СМИ.

Справка УНИАН. Компания «Аграрный Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Ивано-Франковск) – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.