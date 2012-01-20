Беларусь в 2011 году увеличила экспорт пива в 1,2 раза - до 6,2 млн. дал

Минск. Пивоваренные заводы Беларуси в 2011 году увеличили экспорт пива в 1,22 раза по сравнению с 2010 годом - до 6 млн. 159,2 тыс. дал.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба концерна «Белгоспищепром».

При этом годовое задание в 5 млн. 160 тыс. дал по программе развития пивоваренной отрасли выполнено на 19,4%.

«Самый большой объем экспорта пива приходится на ОАО «Криница»: предприятие поставило на внешний рынок в 2011 году свыше 4 млн. дал, что в 1,24 раза больше, чем за 2010 год. ОАО «Брестское пиво» увеличило экспорт в 1,23 раза до 781,4 тыс. дал, ОАО «Лидское пиво» - до 778,6 тыс. дал – почти в 1,42 раза, ОАО «Пивзавод «Оливария» - до 212,8 тыс. дал – почти в 2 раза больше, чем было поставлено на экспорт в 2010 году», - говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Вместе с тем некоторые белорусские предприятия снизили поставки пива на экспорт. Так, СООО «Двинский бровар» уменьшило экспорт на 79,6% - до 70 тыс. дал, ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» - на 21,4% - до 343,5 тыс. дал.

«Приоритетом для предприятий пивоваренной отрасли Беларуси остаются поставки на внутренний рынок. В целом за 2011 год такие поставки возросли на 19,2% до 40,7 млн. дал при общем объеме производства 46,9 млн. дал – темп роста к 2010 году составил 19,6%», - отмечают в концерне.

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