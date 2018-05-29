Реинкарнация ценовой инспекции: цены готовят к выборам?

Админреформа, которая является одной из составляющих главной цели Президента – переформатирование Украины, дала сбой. То, что было ликвидировано в ее рамках, восстанавливается. Это происходит по той же причине, что и нынешняя кадровая чистка Кабмина – впереди выборы, а их власть не намерена проигрывать, поэтому и переходит к тотальному контролю путем перераспределения влияния в главных сегментах экономики. А вероятность убытков в плане голосов избирателей вполне реальна. Предчувствуя потери электората, который сыт по горло обещаниями – «Украина для людей», «Налоговые каникулы для малого бизнеса», «Мы увеличим…», «Мы сократим…», руководящее звено решило взять в свои руки цены, которые являются лакмусом состояния дел в стране. А с учетом приближения очередной волны кризиса, они могут подпортить предвыборные ожидания «регионалов». Но при этом любой хоть мало-мальски понимающий в экономике человек, прекрасно знает, что ручное управление в этой сфере – явный атавизм. У сдерживания стоимости товаров ради заигрывания с народом есть вторая сторона медали – цены все равно займут планку, которая соответствует экономической действительности, а вот «самочувствие» бизнес-среды перейдет в разряд «стабильно критическое».

И власть все равно на это идет. В такой способ в Украине снова заработает Государственная инспекция по контролю над ценами. Соответствующий указ Виктор Янукович издал 19 января. Кабмин должен в месячный срок разработать положение о ней. Основные посты уже заняты. Председателем Госинспекции назначен Александр Киселев (в 2005 году возглавил областную организацию Социал-демократической партии Украины (объединенной), но уже осенью того же года со скандалом из СДПУ(о) ушел (поговаривают из-за сложных отношений с Медведчуком). Сразу после этого вступил в Партию регионов, в 2006 году стал депутатом Луганского областного совета. Также в его биографии с июня 2002 года должность члена правления «Нафтогаза Украины», с декабря 2003г. - заместителя председателя правления. Был уволен после «оранжевой революции»).

Его первым замом стал Николай Поединок (занимал должность председателя Государственной инспекции сельского хозяйства с 28 декабря 2010 г. Уволен с этой должности по его собственному желанию указом Президента № 1051 от 18 ноября 2011 г. СМИ в то время раскручивали «сюжет» причастности чиновника к коррупционным схемам в сельскохозяйственной отрасли Украины).

Президент возложил на Госинспекцию функции по реализации госполитики контроля цен.

Воссозданная Госинспекция была аннулирована Постановлением Кабинета министров "О ликвидации правительственных органов" от 28 марта 2011 года. Тогда «лишили жизни» 43 ведомства.

В принципе, цены на товары и без инспекции контролировались. О любом намерении их повысить производители и торговцы сообщают местной власти, та рассматривает предложение на очередной сессии, а затем выносит вердикт согласно целесообразности. Если вопрос поднят не на местном уровне, а на всеукраинском, то такой «ценовой маневр» рассматривает Антимонопольный комитет Украины.

Что же касается Госинспекции, то ее работа в прошлом навевает дурные мысли. Вспоминается история начала февраля 2011 года. Тогда большой резонанс получил скандал «ценового несовпадения» данных Госстата и Государственной инспекции по контролю цен. Вопрос рассматривался на заседании правительства, премьер-министр Николай Азаров дал тогда ряд поручений для выяснения обстоятельств дела.

По данным Госстата стоимость продуктов питания была намного выше, чем в отчетах Госинспекции. Как писали тогда СМИ, региональным отделениям последней было дано негласное распоряжение из Киева, чтобы на бумаге инфляция не превышала 5%. Но в официальном заявлении Госинспекции говорилось, что ее данные о росте цен не могут совпадать с показателями Госстата.

В то время начальник Госкомцен Александр Савицкий заявил: «У нас своя методика, свои объекты, которые отличаются (от объектов и методики Госкомстата – ред.). У нас меньше охват по населенным пунктам, другие наименования товаров. Это совершенно разные вещи. Конечно, данные не будут совпадать. Мы даем темпы роста абсолютной цены, а Госкомстат - индекс инфляции. Это абсолютно разные показатели». По его словам, данные Госкомцен носят исключительно оперативный характер. «Моя информация оперативная. А у них (у Госкомстата – ред.) официальная, которая потом используется при начислении всех пособий, индексации зарплат и так далее», - отметил руководитель ведомства. Он уточнил, что Госкомцен производит расчеты по международной методике и группам товаров, которые утверждены постановлением №803 от 2002 года.

Выходит, соответствие цен в отчетах госведомств реалиям и дальше будет под большим вопросом…

Добавим коррупционный скандал с главой Госинспекции. Татьяна Рудь (была назначена на эту должность распоряжением правительства от 31 марта 2010 года. 9 ноября 2010 года правительство уволило ее за нарушение присяги госслужащего) именно 9 ноября 2010 года была задержана в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в ведомстве. Столичный суд приговорил ее в 5 годам лишения свободы. Между тем, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Как сообщала тогда СБУ, за 50 тысяч долларов «инспектор» обещала не вводить штрафные санкции относительно предприятия пищевой промышленности за нарушение действующего законодательства в сфере ценообразования.

Спрашивается, зачем же тогда нужна такая «запачканная» комиссия? Чиновникам для того, особенно в преддверии возможного ухудшения ценовой ситуации на потребительском рынке, чтобы подстраховаться, обеспечить хотя бы временный админконтроль, тем самым «удержать в руках» электорат. Другими словами, радикальных изменений на рынке из-за возобновления работы Госинспекции ожидать не следует, может только укрепиться бюрократический цех, что само собой подразумевает расширение «полномочий коррупционеров».

Что касается интуиции власти по поводу возможной волны кризиса, то здесь не нужно быть Вангой. В 2012 году нужно будет погасить перед нерезидентами долг на 6,5 млрд. долл., а отрицательное сальдо внешней торговли только за 11 месяцев составило 12,8 млрд. долл. (в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - 7,98 млрд. долл.), при этом Кабмин снизил, как сказал премьер-министр Николай Азаров, «под давлением международных финансовых организаций» прогноз ВВП с 5 до 3,9%. Как видно, картинка вырисовывается мрачноватая.

При этом Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по росту экономики развивающихся стран в 2012 году (до 5,4% с 6,2%), Развивающимся государствам следует проанализировать свои слабые места и подготовиться к дальнейшим шокам, пока еще есть время, советуют в ВБ. И наша власть подготавливается, в т.ч. к «стабилизации» цен, причем традиционным способом – жесткий контроль и только…

Кстати, в октябре 2011 года Министерство аграрной политики и продовольствия выступило с инициативой разработать законопроект об уменьшении влияния государства на формирование стоимости сельскохозяйственной продукции. Как тогда отметил глава ведомства Николай Присяжнюк, «государство должно рано или поздно отойти от регулирования цены на сельскохозяйственную продукцию. Участие органов государственной власти на сегодня необходимо не в регулировании цен и в навязывании жестких рамок сельхозпроизводителям, а в предоставлении максимально возможной поддержки фермерам и производителям сельхозпродукции, в возрождении продуктовой логистики и развития сельской инфраструктуры. Государство должно регулировать цену путем интервенций, с помощью аграрного фонда, государственных резервов, а не путем давления на сельхозпроизводителей».

Он также подчеркнул, что «главное - в этом есть понимание со стороны правительства, ведь премьер-министр дал поручение отработать такой законопроект».

И где же он? Вместо этого возобновлена работа ведомства, «регулирующего» цены.

Глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко считает, что возобновление работы Госинспекции по контролю цен усилит оперативность ручного вмешательства на рынке продовольствия. «Последствия всегда негативные, потому что это приводит к большим потерям сельскохозяйственных предприятий. И мы в который раз становимся свидетелями того, что данная отрасль является социальным донором и не имеет адекватной компенсации за это. Думаю, в данной ситуации нынешняя власть, как поступила бы и любая другая, определенным образом себя страхует, то есть, создает такие инструменты, которые могут оперативно повлиять, чтобы не допустить подорожания за месяц до выборов».

Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА" Мария Колесник связывает такие действия власти с тем, что на сегодня есть опасения относительно роста цен в дальнейшем на продовольственное зерно, и, как следствие, на определенные продукты питания. «Я не думаю, что это ( ) будет существенно оказывать давление на рынок. Все уже привыкли, что мы работаем в таких условиях, что-то особо меняться не будет. Возрождение Госинспекции контроля цен может быть связано с некой реорганизацией - под определенных людей. Для того чтобы кого-то снять, нужно иногда упразднить орган, а для того, чтобы кого-то назначить, орган можно воссоздать», - скала эксперт.

А назначают всегда своих, они «по дружбе» помогут в тяжелую минуту, «подставят плечо», если этого «требует ситуация». Жаль, что такие высокие отношения никоим образом положительно не сказываются на благосостоянии украинцев. Но, им не впервой переживать трудности, которые пророчат рейтинговые агентства. К примеру, 15 декабря п.г. Moody`s ухудшил прогноз рейтинга обязательств Украины со стабильного на негативный. В сообщении агентства указывается, что основными причинами для таких действий стало: увеличение рисков в связи с отсутствием прогресса в программе сотрудничества с Международным валютным фондом; риски снижения экономического развития в условиях ослабления мировой экономики; политические риски, связанные с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на 2012 год.

Причем последняя причина на сегодня является первой. Реформирование Украины, которое является генпланом В.Януковича, с приближение выборов из феерического состояния переходит в разряд материального – всю полноту государственной власти сосредоточить в одних руках. Единственное достоинство такой концентрации - не нужно часами сидеть у телевизора, чтобы узнать результаты выборов... Хотя в подобных ситуациях, скорее, напрашивается слово "диктатура"...

Елена Быстрицкая (УНИАН)