В Черновцах 1 мая состоится Фестиваль борща, в котором примут участие депутаты Черновицкого и Харьковского городских советов.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, предварительная договоренность о проведении феста была достигнута на встрече, состоявшейся при участии депутатов горсовета и продюсера торговой марки "Фестиваль борща" Марины БЕЗСАЛОВОЙ.

На встрече также говорилось, что Фестиваль состоится на одной из площадей Черновцов, в нем примут участие депутаты и представители местной власти Черновцов и Харькова.

«Депутаты будут готовить борщ, используя при этом двухметровую ложку, лопатку, вилку и 25-килограммовую ступку для чеснока, изготовленные специально для этого действа народным умельцем из села Мигово Выжницкого района Николаем ТКАЧУКОМ», - говорится в сообщении.

На празднике каждый желающий сможет попробовать борщ в фирменных горшках с символикой города Черновцы, приготовленный депутатами обеих горсоветов по особому рецепту, а также пампушки с салом в виде футбольного мяча Евро-2012.

Аналогичную акцию планируется также провести летом в Харькове, во время Чемпионата Европы по футболу.

По словам организаторов, целью фестиваля является поддержка и популяризация украинских традиций и обычаев как на Западе, так и на Востоке страны, популяризация украинской кухни в Украине и мире, внедрение новых современных форм проведения досуга на основе национальных обычаев и традиций.