Минагропрод планирует разработать стратегию технического перевооружения АПК Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с мировыми производителями сельскохозяйственной техники планирует разработать стратегию технического перевооружения агропромышленного комплекса Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По информации пресс-службы, сегодня вопрос обновления технического обеспечения сельского хозяйства крайне актуален для Украины, поэтому министерство, функции которого недавно дополнены вопросами развития машиностроения для агропромышленного комплекса, активно работает в этом направлении с зарубежными инвесторами. В частности, находясь на Международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зеленая неделя-2012» в Берлине, министр провел несколько встреч с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники, такими как «CNH», «John Deere» и «CLAAS».

«Вопрос технического перевооружения аграрной отрасли крайне для нас актуально. Я доволен, что основные мировые производители сельскохозяйственной техники проявляют активную заинтересованность в том, чтобы присутствовать на рынке Украины. Мы нашли понимание, и за 2 недели отработаем стратегию подхода по развитию сельского машиностроения на территории Украины и обеспечения техникой наших фермеров и сельхозпроизводителей», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Парк новых зерноуборочных комбайнов на 20% пополняется маркой «CLAAS». В направлении расширения сотрудничества в 2011 году подписан меморандум между продовольственно-зерновой корпорации Украины и фирмой «CLAAS» по совместному сбору зерноуборочных комбайнов «TUCANO 440». Собрано 2 комбайна. В 2012 году планируется собрать 400 комбайнов », - отметил министр.

«Правительство Украины заинтересовано в сотрудничестве с такими производителями сельскохозяйственной техники и готово внести соответствующие изменения в законодательстве, чтобы производство сельскохозяйственной техники на территории Украины было привлекательным для иностранных инвесторов и обеспечивало отечественных аграриев качественной техникой», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

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