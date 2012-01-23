Минагропрод предлагает открыть в Украине региональный офис ФАО

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует открытие регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО, от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра.

Сообщается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, находясь в Берлине на выставке «Зеленая неделя-2012», встретился с Генеральным директором ФАО Жозе ГРИЦИАНУ да СИЛЬВА и обсудил углубление дальнейшего сотрудничества и совместных действиях в борьбе с голодом и бедностью и обеспечении безопасности и качества продовольствия в мире.

«Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ФАО. Поэтому мы стремимся более активно приобщаться к процессам выработки решений и обеспечить надлежащий уровень представления Украины в Секретариате ФАО. Речь идет об увеличении представителей ФАО до 6 человек. Во-вторых, будет рассматриваться вопрос открытия регионального офиса ФАО на территории Украины», - сообщил министр.

Он отметил, что Украина поддерживает все инициативы ФАО, направленные на борьбу с голодом, и будет активно участвовать в ее деятельности, в частности примет участие в совещании в Будапеште, на котором будет рассматриваться стратегия будущего развития ФАО, затем в апреле примет участие во встрече ФАО в Азербайджане.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что генеральный секретарь пообещал оказать поддержку в разработке и финансировании мероприятий по предотвращению продвижения африканской чумы свиней на территорию Украины, поскольку Украина является естественным барьером между РФ и ЕС. «Кроме того, генсекретарь пообещал рассмотреть вопрос предоставления нам возможности быть участниками по выполнению контрактов для обеспечения продуктами питания тех стран, которые в этом нуждаются», - добавил глава Минагропрода.

Справка УНИАН. ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — международная организация под патронажем ООН. Создана в 1945 году. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны, ФАО выступает в качестве нейтрального форума, где все государства встречаются на равноправной основе в целях обсуждения соглашений и проведения дискуссий по вопросам политики. ФАО помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех.

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