Кабмин внес в ВР законопроект об органическом производстве

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект закона «О принципах органического производства» (№9707-1 от 18 января 2012 г.).

Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта обусловлена реальной необходимостью, поскольку это направление сельскохозяйственного производства приобрело в Украине широкий масштаб и продолжает развиваться, однако вся работа осуществляется вне законодательного поля.

Отмечается, что современная ситуация на мировом продовольственном рынке характеризуется повышением спроса на качественные и безопасные продукты питания и ростом интереса потребителей к продукции, которая называется органической. «Украина по своим природно-климатическим и почвенным потенциалам имеет возможность занять одно из ведущих мест среди производителей органической продукции. Вместе с тем, реализация этого потенциала развивается медленно и бессистемно, главным образом из-за отсутствия законодательной базы, недостаточного уровня организационной работы, неопределенности относительно реального координатора проблемы», - говорится в записке.

Отмечается, что на сегодня в Украине насчитывается более 140 сельхозпредприятий, которые осуществляют свою деятельность на принципах органического хозяйствования и сертифицированы в соответствии с действующими международными стандартами. Площадь, занятая под органическим производством, составляет более 270 тыс. га. Создание хозяйств такой категории произошло, главным образом, благодаря энтузиазму руководителей и при поддержке иностранных компаний и организаций. Однако дальнейшее активное развитие органического движения в Украине может происходить лишь при условии создания четкой, эффективной системы поддержки на национальном уровне и правового обеспечения.

Отмечается, что принятие законопроекта должно начать разработку полного пакета нормативно-правовых актов для формирования эффективной законодательной базы европейского уровня и создания реального правового поля для обеспечения равных условий функционирования субъектов хозяйствования органического направления.

Принятие Закона позволит значительно увеличить объемы производства конкурентоспособной аграрной продукции, ускорить насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами питания и создать предпосылки для формирования сознания здорового образа жизни у граждан.