Украина экспортировала в Бангладеш 300 тыс. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, цитируя слова министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА о результатах встреч в ходе Международной сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Зеленая неделя-2012», проходящей в Берлине.

«Мы провели переговоры с министром Бангладеша. Это очень важная для нас страна по реализации нашей продукции. В этом году впервые за 20 лет мы открыли эту страну для поставок зерновых. И мы уже поставили 300 тысяч тонн зерновых. Это говорит о том, что Бангладеш - большой рынок потребления нашей сельхозпродукции », - сообщил Н. ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, по словам министра, Украина продолжает переговоры со странами Прибалтики и работу по помощи в адаптации наших стандартов к европейским и помощи в строительстве ветсанзаводов для утилизации отходов.

С министром Польши Н.ПРИСЯЖНЮК обсудил объединение усилий в развитии ветеринарной службы, а также объединение усилий по локализации африканской чумы свиней, которая сегодня прогрессирует в некоторых странах.

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