С завтрашнего дня до 4 февраля в Украине будут сильные морозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай КУЛЬБИДА.

Он отметил, что в ближайшее время на всей территории Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. «Начнется оно уже в ночь на 25 января, начиная с восточных и северо-восточных областей Украины», – сказал Н.КУЛЬБИДА и добавил, что температурные показатели упадут до 14-19 градусов мороза.

При этом, отметил он, ночные температуры на всей территории Украины будут составлять 15-21 мороза и 10-16 мороза днем.

Самая холодная погода ожидается на Левобережье Украины, особенно в восточных областях, а также на севере Левобережья, где температура воздуха может достигать 22-28 градусов мороза.

Более теплая погода будет в Крыму: ночью от 9 до 14, днем от 2 до 8 градусов ниже нуля.

Кратковременное потепление в Украине можно ожидать на протяжении 4-7 февраля. Тогда же ожидается снег и мокрый снег, на юге – с дождем.

Однако 8-9 февраля опять произойдет снижение температуры.

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