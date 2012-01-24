В Украине создана Ассоциация производителей минеральных и питьевых вод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве почетный президент ассоциации, профессор и доктор медицинских наук Татьяна СТРИКАЛЕНКО.

По ее словам, цель создания ассоциации — внедрение и поддержание высоких стандартов качества добычи и производства природной воды. «Сегодня перед Ассоциацией производителей минеральных и питьевых вод Украины стоят две основных задачи: обеспечивать внедрение мировых стандартов качества путем разработки методической базы для игроков рынка и поддержание постоянной дискуссии и сотрудничества между ними, а также защищать интересы компаний отрасли на уровне законодательных и регулирующих органов», - сказала Т.СТРИКАЛЕНКО.

Она отметила, что о своем желании вступить в ассоциацию уже заявили такие компании, как «IDS Групп Украина» и «Кока-Кола Украина Лимитед».

По словам Т.СТРИКАЛЕНКО, Ассоциация производителей минеральных и питьевых вод Украины является членом Европейской федерации бутилированных вод (EFBW) и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).