Резкое падение поголовья птицы обусловлено сужением рынка сбыта - эксперты

Резкое падение поголовья птицы обусловлено сужением рынка сбыта.

Такое мнение экспертов сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Как говорится в сообщении, в Украине впервые за несколько лет произошло резкое сокращение поголовья птицы в сельхозпредприятиях, что уже сказалось на общем сокращении поголовья в стране. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2012 года общее поголовье птицы сократилось до 199,5 млн. голов, или на 2,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в сельхозпредприятиях падение составило 4,7% - до 105,3 млн. голов.

«Существенное влияние на количество поголовья оказала остановка работы «Курганского бройлера» (концерн «Агромарс», Харьковская обл.) летом прошлого года, а также уход с рынка региональных производителей Одесской, Житомирской, Запорожской и других областей, где снижение поголовья составило от 20 до 90% по сравнению с 1 января 2011 года», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

По ее мнению, негативное влияние также оказывает приостановка разрешений на экспорт в Россию двум крупнейшим производителям курятины в Украине – «Мироновскому хлебопродукту» и компании «Агромарс», которые вынуждены увеличивать продажи на внутреннем рынке, что в условиях низкой платежеспособности населения осуществлять довольно сложно.

На некоторое сокращение спроса на курятину также оказала информация о выявлении сальмонеллеза на одной из птицефабрик, что также повлияет на сокращение производства (как в связи со снижением спроса, так и в связи с необходимостью предотвратить распространение болезни).

По мнению экспертов УКАБ, снижение прогнозов урожая зерновых из-за неблагоприятных погодных условий также вносят коррективы в планы предприятий по выращиванию птицы, в первую очередь тех, у которых нет собственной кормовой базы. Ожидаемый рост цен на корма повлияет на рост себестоимости производства птицы, при том что нынешние тенденции рынка свидетельствуют о том, что цена на птицу может начать снижаться в ближайшее время.

По словам Е.СВЯТКИВСКОЙ, начиная со второго полугодия 2011 года цены на птицу начали увеличиваться и сохранялись на уровне свыше 19 грн./кг за тушку (опт) практически до средины января 2012 года. Сокращение поголовья (и как следствие увеличение реализации), произошедшее в декабре-январе повлекло за собой снижение цен до 18,20-18,50 грн./кг. «Если в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, возможно и дальнейшее снижение цен на птицу, которое будет сопровождаться сокращением поголовья», - считает эксперт УКАБ.

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