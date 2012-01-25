Жителям КНДР впервые за семь лет выдали бесплатные продовольственные наборы

Правительство КНДР впервые за последние семь лет выдало жителям страны бесплатные продовольственные наборы по случаю наступления Нового года по восточному календарю.

Как сообщает «Газета.ру», по данным СМИ Южной Кореи, выданный северокорейским правительством паек содержит рис и кукурузную крупу, и рассчитан на срок от трех до пяти дней.

Сообщается, что не во всех районах КНДР хватило продовольствия для полноценных наборов – некоторым жителям страны досталась только кукурузная крупа, которая ценится на порядок ниже, чем рис.

Также жителям некоторых крупных городов были выданы талоны на получение рыбы, которая, однако, уступает по качеству свежим морепродуктам, которые можно приобрести на северокорейских рынках.

Продовольственная проблема всегда стояла очень остро для КНДР, находящейся под действием международных санкций. Последний раз бесплатный продпаек выдавался правительством страны в 2005 году.