Сахарные заводы Украины завершили производство сахара

Сахарные заводы Украины завершили текущий сезон переработки сахарной свеклы и производства сахара.

как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

По его словам, позавчера завершил работу последний из работавших заводов. «Произведено 2,33 млн. тонн сахара при потребности внутреннего рынка 1,86 млн. тонн», - сказал Н.ЯРЧУК.

По его словам, в текущем сезоне работало 77 сахарных заводов, средний выход сахара по Украине составил 13,46, что почти на две единицы больше прошлого года. Он отметил, что в текущем году урожайность сахарной свеклы была высокой – более 360 центнеров с гектара, и качество сахарного сырья было намного лучше, чем в прошлые годы. При этом Н.ЯРЧУК отметил, что ценовая ситуация, которая складывается на рынке, несколько неблагоприятна для производителей сахара.

По его словам, затраты в среднем по Украине на производство одной тонны сахара составляют 7,7 тыс. грн., тогда как цена на рынке колеблется на уровне минимальной цены – 5,6-5,9 тыс. грн. за тонну.

«Мы считаем, что в ближайшее время ситуация немного выровняется и будет стабильной до начала нового производства», - сказал Н.ЯРЧУК.

Справка УНИАН. В прошлом сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн. тонн).