Завтра по Украине понижение температуры ночью до 19° мороза, на востоке - до 27°

В четверг, 26 января, по Украине ожидается понижение температуры ночью до 14-19° мороза, в восточной части - до 22-27°, днем - до 10-15° мороза.

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных и южных областях ночью - 8-13°, днем 5-10° мороза, в Крыму на протяжении суток - 2-7° мороза (на Южном побережье – около 0°).

В западных, Одесской областях и в Крыму ожидается небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и севера, порывы 17-22 м/с, в южной части и Приазовье местами 25-30 м/с.

По Киевской области ожидается понижение температуры ночью до 14-19°, днем - до 10-15° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ожидается понижение температуры ночью до 14-16°, днем - до 10-12° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.