«Укрцукор» просит Кабмин отказаться от импорта 260 тыс. т сахара по квоте ВТО

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» просит правительство отказаться в текущем году от импорта 260 тыс. тонн сахара по квоте Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

По его словам, в текущем году производство сахара в Украине полностью обеспечивает внутренний рынок. «С этой целью мы ставим перед правительством задачу отказаться от квоты ВТО - 260 тыс. тонн, поскольку того сахара, который на сегодня производится в Украине, достаточно для внутренних потребностей и создания экспортного потенциала», - сказал Н.ЯРЧУК.

Он пояснил, что до октября 2011 г. Украина должна была подать заявку в ВТО о пересмотре условий сотрудничества. «Наше государство зарезервировало право на пересмотр, и сегодня процесс переговоров продолжается. Мы думаем, что у нас найдутся аргументы для того, чтобы убедить ВТО в необходимости этого шага», - сказал Н.ЯРЧУК.

Он отметил, что квота ВТО в размере 260 тыс. тонн — это не обязательство Украины, а право стран завозить свой товар на наш рынок, если будет благоприятная ситуация на этом рынке. «Сегодня у нас перепроизводство сахара, и потребности завозить сахар из других стран нет», - подчеркнул Н.ЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» оценивает экспортный потенциал сахара в 2011-2012 маркетинговом году (сентябрь 2011 - август 2012) в 470 тыс. тонн. В 2011 году экспорт сахара из Украины составил 6,22 тыс. тонн, тогда как в 2010 г. – всего 0,3 тыс. тонн.

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