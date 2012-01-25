«Укрцукор» заявляет о возможности прекращения работы большинства сахзаводов

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует прекращение работы большинства сахарных заводов из-за возможных ограничений площади аренды земли в ходе земельной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

Он отметил, что некоторые нормы законопроекта «О рынке земли» могут негативно повлиять на свеклосахарную отрасль Украины, в частности, это норма по ограничению площади аренды земли в рамках одного района и области. По словам Н. ЯРЧУКА, если законопроект будет принят в предложенном виде и аренда земель будет ограничена, «то у нас могут остановить более двух третей сахарных заводов».

Он добавил, что на сегодня сахарные заводы и сахарные компании выращивают свеклу на площади более 250 тыс. га, что составляет почти 60% общих площадей под этой культурой в стране, при этом эффективность работы холдингов выше - в агрохолдингах урожайность выше, чем в хозяйствах населения, и себестоимость продукции ниже. Чтобы обеспечить работу сахарного завода со средней мощностью переработки 5 тыс. тонн/сутки, необходимо консолидировать вокруг него около 17 тыс. га земли, а если учесть четырехпольную систему севооборота, то это 60-70 тыс. га, а это площади 1-2 районов. «То ограничение, которое сегодня записано в проекте закона о рынке земли... не дает возможности создать сырьевую базу в радиусе 50-километровой зоны вокруг сахарного завода», - сказал председатель правления «Укрцукор». Он добавил, что ограничения на площади аренды земли не дают возможности создать и другие формы, например кооперативы.

«Мы обратились с письмом в Министерство аграрной политики и продовольствия, к главе Верховной Рады, к президенту, к комитета Верховной Рады по вопросам земельных отношений, чтобы учесть наши позиции», - сообщил Н.ЯРЧУК. По его словам, «не нужно делать никаких ограничений — сам бизнес отработает форму, которая будет приятна для всех сторон». Он подчеркнул, что земельно-правовые отношения относительно аренды земли должны быть выписаны таким образом, чтобы не влиять негативно на налаженный производственный и инвестиционный процесс, а наоборот, содействовать его развитию и совершенствованию.

При этом директор института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины Николай РОИК отметил, что в законопроекте «О рынке земель» также ничего не сказано о землях научных учреждений. Он подчеркнул, что в документе также нужно ввести норму, которая бы регламентировала статус этих земель.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины предлагает увеличить максимальную площадь аренды сельскохозяйственной земли одним юридическим или физическим лицом до 35% в границах одного района. Об этом в конце 2011 года заявлял заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Есть предложение, чтобы вообще исключить эту норму, чтобы не было никаких ограничений, но есть антимонопольное законодательство, и поэтому мы предложили 35% в одном районе — максимально для земель сельскохозяйственного назначения в одних руках», - сказал он. По его словам, в законопроекте «О рынке земель», который принят в первом чтении, ограничение на площадь сельхозземли в аренде одного фермерского хозяйства, юридического или физического лица, установлено на уровне 6 тыс. га. «Надеемся, что эта норма будет пересмотрена», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Справка УНИАН. 9 декабря 2011 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».В ближайшее время парламент планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Документ предусматривает жесткие ограничения по возможности покупки земли (не более 100 га в одни руки, причем без возможности покупки земли юридическими лицами), а также аренды (не более 6 тыс. га в границах района).