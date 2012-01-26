Эксперты прогнозируют снижение урожая зерновых в Украине в 2012 году на 22%

Варшава. Урожай зерновых в Украинев текущем году из-за плохого состояния озимых культур может сократиться до около 44 млн. тонн с рекордных за последние более чем двадцать лет 56,7 млн. тонн в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала старший аналитик компании Dragon Capital (DC, Киев) Тамара ЛЕВЧЕНКО 25 января на видеоконференции, посвященной теме публичных украинских агрокомпаний.

«Мы прогнозируем урожай 2012 года на уровне около 44 млн. тонн, что на 22% меньше предыдущего года» - сказала она, отметив, что урожай будет во многом зависеть от того, какой будет погода в дальнейшем.

По данным Dragon Capital, более 25% посевов озимых культур находятся в плохом состоянии из-за неблагоприятных для них погодных условий осенью и в начале зимы.

Т. ЛЕВЧЕНКО сообщила, что аналитики DC также прогнозируют экспорт украинских зерновых в 2011/2012 маркетинговом году на уровне 23-24 млн. тонн, отметив, что за шесть месяцев - к концу декабря - украинские экспортеры продали за границу уже около 9,2 млн. тонн.

По ее словам, сейчас цены на украинское зерно после отмены действовавших в прошлом году ограничений на его экспорт на 100% коррелируют с ценами на мировых рынках.

«Разницу составляют только цена логистики и небольшая прибыль экспортера, составляющая 5-10 долларов на тонне», - сказала эксперт.

По оценкам DC, средняя цена на украинские зерновые в текущем году будет на 15% ниже прошлогодней.

Аналитик назвала среди факторов, которые будут удерживать цены от падения, прогнозируемое ограничение экспорта зерновых российскими властями, которые заявили о такой мере, когда экспорт приблизится к 23-25 млн. тонн. По ее словам, за шесть месяцев 2011/2012 маркетингового года российские поставщики продали за рубеж уже 20 млн. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году украинские аграрии увеличили сбор урожая зерновых на 44% до рекордных за период независимости Украины 56,7 млн. тонн.

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