Налоговая милиция: 20% рынка ликеро-водочной продукции в Украине находится в тени

Налоговая милиция оценивает долю теневого рынка ликеро-водочной продукции в Украине до 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 26 января, журналистам сообщил первыйзаместитель председателя Госналогслужбы-начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

«У нас есть потери бюджета по контрабанде ликеро-водочной продукции. Оценки, мы считаем, что почти до 20% контрафактной продукции», - сказал он.

В то же время, как отметил А.ГОЛОВАЧ, доля теневого рынка табачных изделий в Украине на уровне 1%: «Мы считаем, что по табаку и по табачным изделиям у нас не более 1% контрафактной продукции. То есть, наш рынок не работает на контрабанду табака из-за границы Украины, наш ранок работает на транзит в стране, и тут потерь бюджета нет».

По словам А.ГОЛОВАЧА, в текущем году госбюджетом запланированы поступления от акцизного налога в сумме 32 млрд. грн. «В то же время проведенным анализом мы установили, что производители подакцизной продукции декларируют уплату только 28 млрд. грн. Это означает, что кто-то хочет укрыть в тени почти 4 млрд. грн.», - подчеркнул налоговик.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года Министерство финансов приводило информацию со ссылкой на Институт экономики и прогнозирования, согласно которой, уровень теневого оборота водочных изделий в 2011 году достиг 40%.

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