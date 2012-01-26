27 января по Украине сохранится холодная погода, до 28° мороза

В пятницу, 27 января, по Украине сохранится холодная погода с температурой ночью - 15-20°, в восточных областях - 23-28°, днем - 11-16° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных и южных областях ночью температура снизится до 13-18°, днем - 6-11° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью - 7-12°, днем - 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма на протяжении суток около 0°.

Без осадков, лишь в Одесской области и в Крыму местами небольшой снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части порывы 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье 25-30 м/с.

По Киевской области холодная без осадков погода с температурой ночью - 15-20°, днем - 11-16° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве холодная без осадков погода с температурой ночью 17-19°, днем - 12-14° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.