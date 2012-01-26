Эксперты: оптовые цены на сахар в Украине снизятся на 25%

Варшава. Средняя оптовая цена сахара в Украине в текущем году составит около 600 долларов за тонну после почти 810 долларов по итогам предыдущего года.

Об этом УНИАН сообщила старший аналитик компании Dragon Capital (DC, Киев) Тамара ЛЕВЧЕНКО в четверг.

По данным компании, в прошлом году средняя цена увеличилась в годовом выражении на 4%, до 809 долларов за тонну.

Т.ЛЕВЧЕНКО, выступая на видео-конференции, посвященной теме публичных украинских агрокомпаний в среду, отметила, что сейчас сахар для крупных трейдеров стоит около 550 долларов, что более, чем на треть, дешевле цен прошлого лета.

В декабре цены просели в месячном выражении на 5%, до 584 долларов за тонну.

Аналитик сообщила, что в прошлом году Украина впервые за пять лет произвела больше сахара, чем потребляет – 2,3 млн. тонн.

По ее словам, остатки в объеме 0,3-0,4 млн. тонн скорее всего будут закупать в запасы государственные фонды, что может оказать поддержку ценам.

"Мы надеемся, что этот фактор поможет ценам подняться, несмотря на наблюдаемую последнем временем коррекцию", - сказала Т.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» оценивает экспортный потенциал сахара в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 - август 2012) в 470 тыс. тонн.