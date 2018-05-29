«Органический» закон - защита потребителя или профанация?

Парламенту предлагают законодательно регламентировать оборот органической сельскохозяйственной продукции, то есть, продукции, в процессе производства которой не используются химические удобрения, регуляторы роста растений или кормовые добавки и антибиотики, если речь идет о животноводстве.

Сразу два законопроекта на эту тему зарегистрированы в Верховной Раде. Первый - депутатом-оппозиционером Юрием Кармазиным, а второй - Кабинетом министров.

Законопроекты об органической сельхозпродукции подаются в Раду далеко не первый раз, в 2011 году депутаты даже приняли один такой документ, правда, он был впоследствии ветирован Президентом. В результате, производство органических продуктов остается вне законодательного поля, что предоставляет всем желающим возможность использовать в оформлении упаковок продовольственных товаров обозначения «эко-», «био-» «натур-» и тому подобное, не имея при этом ни малейшего отношения к органическим методам ведения сельского хозяйства. Таким образом, принятие соответствующего закона в принципе должно упорядочить данный рынок и сделать его понятным для потребителя. Но все мы прекрасно знаем, чем обернулся закон, обязавший производителя маркировать свою продукцию в соответствии с наличием/отсутствием в ней генетически модифицированных организмов. Прилавки наших супермаркетов запестрели наклейками «Без ГМО», тогда как встретить продукты, на которых было бы честно указано, что они содержат ГМО, так никому и не удалось. В итоге, неплохая изначально идея была полностью дискредитирована. Не произойдет ли после принятия «органического» закона что-либо подобное - вот вопрос, который должен обеспокоить украинских законодателей.

Традиции нетрадиционного земледелия

Основной задачей органического сельского хозяйства является минимизация или полный отказ от использования синтетических удобрений (пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных организмов). Для повышения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками, в «чистом» земледелии применяются органические удобрения (навоз, компосты и т. д.), а так же специальные методы обработки почвы.

Понятно, что отказ от синтетических химудобрений - дорогое удовольствие, которое к тому же заметно снизит эффективность органического агропредприятия в сравнении с его конкурентами-традиционалистами. Сторонники органического земледелия, к стати, не согласны с тем, что их методы называют нетрадиционными в противовес устоявшимся за последние 100 лет способам ведения сельского хозяйства. «Почему всякую дрянь называют традиционной, а любые попытки улучшить ситуацию сразу относят к нетрадиционным. При этом зачастую под определение «нетрадиционный» попадают различные шарлатаны от науки, медицины или того же сельского хозяйства?» - задаются они вопросом.

Согласимся, что обильное заливание овощей на грядках токсичной химией, конечно, не стоит рассматривать как заветы наших предков-земледельцев. Органические методы были бы им, безусловно, ближе. Однако и органическое земледелие нельзя считать панацеей от всех бед. Низкая эффективность органического земледелия никогда не позволит ему полностью вытеснить нынешние методы сельхозпроизводства, так как это будет грозить населению земли всеобщим голодом.

Есть масса вопросов и к качеству продуктов органического земледелия. Известно, что замена азотных удобрений навозом в некоторых случаях ведет к появлению в злаках и овощах различных вредоносных бактерий. Как сказал один исследователь органического земледелия, всем, кто хочет воссоединиться с матерью природой, следует помнить, что она очень даже зубастая. Одним словом, каждый в праве сам решать, что для него вреднее - химические удобрения или патогенная флора, процветающая в коровьем навозе, а затем попадающая на листья органического салата. При этом в Украине потребитель, по сути, лишен права на такой выбор, чтобы он появился необходимо законодательно отрегулировать рынок органической продукции.

В ожидании закона

Стоит признать, что уже сегодня для того, чтобы называть свою продукцию органической, добросовестный украинский производитель обязан выполнить ряд жестких требований. Но ведь существует огромное количество тех, для кого наклеить на свой товар ярлычок «экологически чистый продукт» - лишь удачный маркетинговый ход и не более. Отрегулировать неразбериху на продуктовом рынке пытались неоднократно, но ни один законопроект об органических продуктах так и не прошел в парламенте. В апреле 2011 года Верховная Рада все же приняла Закон “Об органическом производстве”, но Президент его ветировал. Среди основных замечаний Виктора Януковича эксперты выделили неспособность данного документа обеспечить системное решение всего комплекса вопросов в сфере органического производства, а так же то, что в основном этот документ был направлен на распределение полномочий в данной сфере между органами исполнительной власти. Согласитесь, очень знакомая ситуация, когда чиновники пытаются создать очередной повод для сбора средств на том или ином рынке…

Учитывая, что законопроект депутата Юрия Кармазина, зарегистрированный в январе этого года в ВР, явно проигрывает кабминовскому с точки зрения «проходимости» в парламенте, сосредоточимся на инициативах правительства (законопроект «О принципах органического производства» №9707-1). Тем более что оба документа во многом очень похожи.

Комментируя законопроект 9707-1, председатель правления Федерации органического движения Украины (ФОДУ) Евгений Милованов подчеркнул, что его принятие крайне необходимо.

"В Украине, наконец, должны появиться правила игры для тех, кто хочет заниматься производством органической сельхозпродукции. Отрасль существует уже 10 лет, но ни одного законодательного акта в Украине до сих пор не было принято. К огромному сожалению, в нашей стране не единичны факты появления «псевдоорганики», поэтому крайне важно, чтобы закон был, только он позволит бороться с этой проблемой. Конечно, развитие ситуации на рынке органических продуктов будет зависеть от того, насколько глубоким будет принимаемый закон, и насколько четко он будет выполняться. На примере обязательной маркировки на наличие ГМО в пищевых продуктах мы видим, до какого абсурда можно довести изначально здравую идею», - отметил эксперт.

Говоря о том, какая именно структура будет заниматься сертификацией органического производства и конечной продукции, Е.Милованов подчеркнул, что пока в законопроекте не идет речь о том, что этим правом наделят исключительно государственный орган. «С моей точки зрения, намного лучше, если в стране будут негосударственные сертифицирующие органы. После прохождения международной аккредитации они будут дорожить своим именем и не допустят выдачи сертификата недостойным производителям. Все мы знаем, как в госорганах иногда происходит выдача тех или иных разрешений или сертификатов - Иван Иванович позвонил и сказал, кому выдавать, а кому нет. В то же время мировая практика демонстрирует присутствие как государственных, так и частных сертифицирующих органов. При этом целесообразно иметь определенный государственный логотип, которым бы могли маркироваться органические продукты, по аналогии с органическим «евролистом». После сертификации тот или иной производитель получал бы право пользоваться этим логотипом на период действия сертификата, если через год производитель не подтвердил соответствие, он лишается этого права. Однако пока мы можем только домысливать, как все будет происходить на практике, так как законопроектом Кабмина данная процедура точно не определена», - отметил эксперт.

Он также считает, что в законе должны быть выписаны такие требования к органическому производству, которые были бы не ниже, чем в Евросоюзе. «Сегодня все цивилизованные производители органической сельхозпродукции в Украине сертифицируют ее, принимая во внимание требования ЕС. В Украине работают 15 сертификационных органов, в том числе и один украинский - «Органик стандарт», - уточнил эксперт.

Итак, мы видим, что законопроект Кабмина в целом позитивно воспринимается сторонниками органического земледелия. Но некоторые его нормы явно не выписаны, что оставляет большое поле для самодеятельности чиновников в случае его принятия.

Как отделить «органические» земли от «химических»

Есть в законопроекте и такие моменты, которые даже у неосведомленного в органическом производстве человека могут вызывать недоумение. К таковым можно отнести норму об обязательной оценке пригодности земель и объектов для производства органической продукции (сырья). Так, оценка должна проводиться органом сертификации на основе выводов соответствующих учреждений, определенных центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования и обеспечения реализации государственной аграрной политики в сфере органического производства. Очень трудно себе представить, как эта оценка будет происходить на практике.

Однако Е.Милованов не считает сертификацию сельскохозяйственных земель в соответствии с требованиями к органическому производству неразрешимой проблемой. «Да, не все так идеально, как хотелось бы, мы живем на одной планете и распространение вредных выбросов в атмосфере нельзя локализовать определенной территорией. Но у нас уже есть десятилетний опыт органической сертификации, в нем учитываются буферные зоны, которые должны отделять земли органического земледелия от конвенциональных (неорганических) хозяйств или зон загрязнения промпредприятий. Но в итоге, органическая продукция, выращенная, к примеру, в Закарпатье, конечно, будет для потребителя предпочтительней, чем произведенная в индустриальных регионах страны. Присутствие на упаковке обозначения «органический продукт» ни в коем случае не будет отменять другие требования к качеству продуктов питания. В конце концов, только потребитель будет решать, чему он доверяет больше и что ему больше по вкусу», - подчеркнул глава ФОДУ.

Стоит отметить, что единственная отечественной компания, занимающаяся сертификацией органического производства и продуктов «Органик Стандарт», уже наладила сотрудничество с центром охраны земель Минагрополитики Украины - «Держродючість». Как уточнил директор «Органик Стандарт» Сергей Галашевский, одними из основных задач этого центра являются паспортизация земель Украины и осуществление агроэкологических обследований. «В законопроекте 9707-1 присутствует идея создания специальных критериев оценки земель, задействованных в органическом производстве. Но самих критериев в законе нет, и будут ли они, пока не понятно», - подчеркнул С.Галашевский.

При этом, по его информации, в Европе земли органического земледелия не сертифицируются. «Основное внимание при сертификации уделяется процессу производства органической продукции, ее конечному качеству. Специальных требований к земле, к тому, в каких климатических условиях будет осуществляться производство, нет. Вместе с тем, сертификационный орган обязан проанализировать вероятность попадания вредных веществ в почву, соответственно, и в продукты на ней выращенные. Согласно анализу выдаются рекомендации относительно необходимости выдержать определенное расстояние от промышленных объектов», - уточнил эксперт.

Если в кабминовском законопроекте вопрос с оценкой земель не будет выписан более четко, то он может оказаться очень забюрократизированным, как следствие - стать еще одним рассадником коррупции.

Тонкости сертификации, или Чего можно ожидать от органического производства

Но оценка земель - это лишь часть большого и сложного процесса. Как отмечает Сергей Галашевский, органическое производство объединяет в себе очень много видов хозяйственной деятельности. «Тут и растениеводство, и животноводство, переработка, транспортировка и хранение продукции. Разные виды деятельности предполагают различные требования, но основополагающим остается полный отказ от синтезированных удобрений и средств защиты в растениеводстве, а также полный отказ от ГМО. Но есть требования, о которых хотя и не так много говорится, но они имеют не меньшее значение для конечного результата - получения органических продуктов питания. Очень важную роль, к примеру, играет система отслеживания сырьевого потока, поступающего с органических агропредприятий на перерабатывающие. Должно быть четко видно от какого поставщика поступил тот или иной продукт и что с ним происходило на всех этапах переработки, а затем в процессе хранения», - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о типах органических продуктов, которые могут поступать в розничную торговлю, С.Галашевский отметил, что основную их часть составят различные крупы и овощи. Вместе с тем, он не исключил возможности появления в будущем украинских «чистых» консервированных овощей. «Теоретически это возможно, хотя консервы и являются более высокотехнологичным продуктом, требующим более тщательного анализа. Вы будете удивлены, но в США уже появилась органическая Кока-Кола. Все это возможно, но самый сложный органический продукт, который скоро поступит в продажу у нас - глазированные овсяные и кукурузные хлопья, в их состав будет входить уже пять компонентов. Я думаю, что затем появится органический хлеб», - прогнозирует С.Галашевский.

Что касается продуктов мясомолочной промышленности, то с ними, по его словам, ситуация обстоит заметно сложнее. «Если мы говорим о мясной продукции, то основной трудностью будет являться организация перерабатывающего производства в соответствии с требованиями к органическим продуктам. Тут производителю понадобятся собственные мясоперерабатывающие мощности, начиная со скотобойни, а это в условиях нашего законодательства крайне проблематично. В результате производителю придется пройти не только органическую сертификацию, но и получить ряд других разрешений. В 2011 году в Украине появился такой органический продукт, как куриные яйца, так что появление в таком ранге куриного мяса - дело времени», - подытожил С.Галашевский.

Из рассуждений экспертов видно, насколько громоздкий и сложный вопрос стоит перед украинским парламентом. Еще более скрупулезной будет работа чиновников по внедрению «органического» законодательства, если документ 9707-1 примут. Придется расписывать массу дополнительных подзаконных актов. Все это не вселяет оптимизм, так как очень хорошо известно, что наши бюрократы тщательно разрабатывают только коррупционные схемы.

Петр Черных (УНИАН)