Украина впервые за последние годы снизила производство кондитерских изделий

Предприятия ассоциации «Укркондпром», в которую входят почти все крупнейшие производители сладких изделий, в 2011 году, впервые за несколько последних лет снизила производство кондитерских изделий на 2,2% - до 1,064 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Бисквит-Шоколад».

По мнению участников рынка, этот сигнал является тревожным для отрасли. «Как минимум, лет десять подряд до этого объемы производства с каждым годом только росли, причем даже в кризисные 2008-2009 годы; менялась только динамика роста, но сам тренд подъема был неизменным», - подчеркнула президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Она сообщила, что по итогам 2011 года производство продукции по предприятиям отраслевой ассоциации «Укркондитер» составило 97,8% к уровню 2010 года. Кроме того, А.КОВАЛЕНКО обратила особое внимание на то, что общую картину «не спас» четвертый квартал, на который обычно приходится пик сезонного спроса в преддверии новогодних праздников. Более того, за декабрь 2011 года было выпущено всего 88,6% кондитерской продукции к декабрю 2010 года. «Почти 12% падения производства в канун Нового года и Рождества говорит о том, что потребитель резко изменил модель своего поведения и стал намного более рачительным в тратах. Такого декабря просто не припомню, наверное, даже в 90-х годах люди перед праздниками позволяли себе больше. Да и во время недавнего финансового кризиса инерция мышления еще срабатывала, и люди не считали сладости избыточной роскошью. Итоги прошлого года - серьезный сигнал, который, с моей точки зрения, однозначно говорит о том, что вторая волна кризиса для Украины стала реальностью», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Среди основных причин снижения производства в кондитерской промышленности она назвала, в первую очередь, подорожание изделий из-за роста цен на сырье, энергоресурсы, транспортные расходы и увеличения оплаты труда. «Рост себестоимости кондитерской продукции происходит на фоне снижения реальных доходов граждан, поскольку они также вынуждены больше платить за квартиру, коммунальные услуги и т.д. Таким образом, покупательская способность падает, а люди начинают больше экономить», - отметила она.

По ее словам, тенденция снижения производства характерна для многих компаний отрасли. «Если кто-то «падает» меньше, то исключительно за счет экспортных поставок, однако и возможности экспорта все время сужаются. Во-первых, страны Таможенного союза ввели защитные пошлины или усложнили условия работы для наших производителей, во-вторых, производители не получили возможности компенсировать эти потери, так как не было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, в-третьих, почти во всем мире ощущается дыхание второй волны кризиса, и потребление снижается», - сказала она.

Негативно, по ее словам, на производителях сказывается и проблема возврата НДС со стороны государства, поскольку отрасль теряет возможности для развития и снижает свою конкурентоспособность.

Кроме того, подчеркнула А.КОВАЛЕНКО, результаты года могут свидетельствовать о еще одной новой тенденции. «Полагаю, что возможно достигнуто насыщение рынка кондитерских изделий в Украине, и если это так, то нам всем придется учиться работать в более жестких конкурентных условиях», - подытожила руководитель компании.

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