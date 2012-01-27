Минэкономразвития предлагает отменить минимальные цены на сахар

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует отмену минимальныхцен на сахар. Об этом говорится в проекте закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины " О государственном регулировании производства и реализации сахара". Проект документа опубликован на сайте ведомства.

Законопроектом предусматривается отменить механизм установления минимальных уровней цен на сахарную свеклу и сахар, ниже которых субъекты предпринимательской деятельности не имеют права реализовывать указанную продукцию на внутреннем рынке, и ответственность за невыполнение указанной нормы.

В ведомстве отмечается, что действующим Законом Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" предусмотрен механизм установления минимальных уровней цен на сахарную свеклу и сахар, ниже которых субъекты предпринимательской деятельности не имеют права реализовывать указанную продукцию на внутреннем рынке. Законом также предусмотрено, что в случае реализации сахара по ценам ниже установленной минимальной цены, с субъекта предпринимательской деятельности взимается штраф в размере двойной стоимости сахара, реализация которого осуществлена с нарушением установленного порядка.

«Введение вышеуказанной нормы в 1999 году имело целью, в условиях, когда отечественное производство сахара превышало потребность внутреннего рынка, обеспечить товаропроизводителям доходность. Однако, как показывает практика, такой механизм оказался недейственным. Цена на рынке сахара формировалась под влиянием спроса и предложения. На сегодня существование нормы об обязательной реализации сахара по административно установленным ценам создает для производителей сложности при его реализации, сдерживает предпринимательскую инициативу и ограничивает конкуренцию на рынке сахара», - считают в ведомства.

Отмечается, что отмена минимальных цен будет способствовать развитию конкуренции на рынке сахара и дерегуляции предпринимательской деятельности в сфере производства сахара и сахарной свеклы.

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