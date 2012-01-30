Минагропрод предлагает освободить импорт семян кукурузы от обложения НДС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает временно, до 1 мая 2012 года, освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения семян кукурузы" опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается «временно, до 1 мая 2012 года, от налогообложения налогом на добавленную стоимость освободить операции по импорту семян кукурузы».

В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен с целью снижения стоимости импортируемых семян кукурузы, которые будут использованы для пересева озимых зерновых, путем освобождения от уплаты НДС при ввозе на таможенную территорию Украины. Требуется создать благоприятные условия для ввоза на территорию Украины семян кукурузы в связи с необходимостью пересева около 2 млн. га зерновых культур. «Основной культурой для пересева является кукуруза, площади которой в 2012 году планируется увеличить до 4,3 млн. га, что по сравнению с прошлым годом на 700 тыс. га больше, что предусматривает импорт семян кукурузы в объеме до 30 тыс. тонн», - говорится в документе.

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