Урожай кукурузы в 2012 году может достичь 25 млн. тонн — эксперты

Урожай кукурузы в 2012 году может достичь 25 млн. тонн. Такое мнение экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщила УНИАН пресс-служба.

По оценкам УКАБ, посевные площади кукурузы под урожай 2012 года могут быть расширены на 25% по сравнению с 2011 годом - до 4,5 млн. га, а валовой сбор может составить 25 млн. тонн (в 2011 г. - 22,5 млн. тонн).

«Стимулирует аграриев к расширению площадей под кукурузой высокая доходность данной зерновой культуры. За последние пять лет рентабельность кукурузы в среднем составила 25%, тогда как по пшенице и ячменю этот показатель оценивается в 10-15%», - отмечает координатор проекта «АгроЭффективность» Роман СЛАСТЕН.

Однако высокая доходность кукурузы в 2012 году находится под вопросом из-за повышения стоимости сельскохозяйственных ресурсов, которое можно нивелировать только ростом эффективности.

Как сообщают эксперты УКАБ, неожиданный бум производства повлек определенный дефицит на рынке семян кукурузы. В результате цены на качественные гибридные семена кукурузы иностранной селекции выросли на 40% - до 170 долл. за посевную единицу. Такое повышение цены на семена приведет к росту себестоимости кукурузы урожая 2012 года на 70-80 грн./т.

Тем не менее высокая урожайность кукурузы делает ее наименее чувствительной среди зерновых культур к административному повышению арендной платы за землю на 75,6%, которое вступило в силу с 1 января 2012 года согласно Постановлению Кабмина № 1185. В результате действия данного постановления средняя арендная плата возрастет с 350 грн./га до 615 грн./га. «Для пшеницы и ячменя дополнительная плата за аренду составит плюс 100 грн./т к себестоимости, тогда как для кукурузы - всего 50 грн./т», - отметил Р.СЛАСТЕН.