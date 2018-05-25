Сахарная отрасль: горький привкус "сладкого" урожая

Украина завершила сезон переработки сахарной свеклы и производства сахара. В этом году отрасль достигла рекордных за последние 5 лет показателей - 2,33 млн. тонн сладкого продукта. Но перенасыщенность рынка, отсутствие экспорта, массовый завоз в страну сахарозаменителей, вытесняющих натуральный сахар из "кондитерки", а также неопределенность в вопросе земельной реформы создают не очень благоприятные условия для развития. О достижениях сахароваров, а также о том, как будет развиваться ситуация на "сладком" рынке в текущем году в интервью УНИАН рассказал председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай Ярчук.

- Николай Николаевич, сахарные заводы уже завершили переработку сахарной свеклы, как отрасль сработала в этом сезоне?

Все 77 сахарных заводов, которые работали в этом сезоне, уже остановились. По оперативным данным, произведено 2,33 млн. тонн сахара. Это достаточное количество для обеспечения внутреннего рынка, потребность которого оценивается в 1,86 млн. тонн.

С учетом того, что мы завезли сахар по квоте Всемирной торговой организации (ВТО), на сегодняшний день имеем более 700 тыс. тонн сахара переходных запасов и экспортного потенциала.

- Какой может быть цена на сахар на конец текущего маркетингового года?

Трудно спрогнозировать, поскольку есть много факторов. Все будет зависеть от того, сколько сахарных заводов спланируют свою работу, какая будет ценовая ситуация на внутреннем рынке. Я не прогнозирую высокого роста цен, учитывая, что сахаром запаслись почти все потребители, то большого спроса пока нет. В этот сезон мы вступали с ценой 8,5 грн. за килограмм (на 1 сентября 2011 года), на конец маркетингового года, думаю, цена будет в пределах 6,5-7 гривен.

- Каковы Ваши прогнозы по отрасли на следующий год?

В связи с тем, что у нас ощутимое перепроизводство сахара, что цены несколько упали, а по отдельным производителям на сегодня рыночное цены ниже, чем затраты на производство... Все это приведет к тому, что ряд заводов и производителей сахарного сырья откажутся от выращивания сахарной свеклы в следующем году. Мы прогнозируем снижение площадей под посевы до 450-500 тыс. га.

Кроме того, сейчас правительство медлит с установлением квоты «А» (производство сахара для поставки на внутренний рынок) на следующий год, хотя по закону она должна быть установлена до 1 января. Считаем, и Минэкономразвития нас поддерживает, что квота должна составлять 1,84 млн. тонн. Мы подготовили соответствующие проекты, которые сегодня почему-то не рассматриваются, производитель до сих пор не знает, какая квота будет установлена на следующий год и какие ориентиры будут для отрасли.

- Сколько сахара Украина могла бы экспортировать в этом сезоне?

В балансе сахара есть определенный запас – сейчас почти 470 тыс. тонн экспортного потенциала. Только нужно иметь соответствующие рынки сбыта. Уже есть первые шаги в плане поставок. За сентябрь-декабрь 2011 года отгружено на экспорт почти 6 тыс. тонн сахара, в том числе в декабре - почти 1,5 тыс. тонн. Это незначительные объемы, но все говорит о том, что постепенно наш сладкий продукт выходит на внешние рынки.

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- Вряд ли Украина сможет экспортировать все 470 тыс. тонн. Какой будет реальный объем экспорта сахара в текущем сезоне?

На этот маркетинговый год мы рассчитываем экспорт в объеме примерно 50 тыс. тонн.

- Какие рынки заинтересованы в поставках украинского сахара?

Это, в основном, Грузия, Словакия, Узбекистан, Болгария, Туркменистан, Румыния. Хвастаться еще рано, но интерес к нашему сахару проявляется, сейчас ведутся переговоры о поставках в другие страны. Например, с индийской стороной о поставках 100 тыс. тонн сахара. Кроме того, есть протоколы намерений украинских крупных компаний о поставках в объеме 25-30 тыс. тонн, но говорить о конкретных цифрах и странах пока еще рано, чтобы негативно не повлиять на состояние переговоров.

- А Россия?

К сожалению, российский рынок для нас еще закрыт. В этом вопросе больше, по нашему мнению, политики. Россия не обеспечивает себя в полном объеме сахаром собственного производства, а учитывая, что она также осуществляет экспортные операции, у нее есть необходимость ввоза сахара для обеспечения внутреннего рынка. Но я уверен, что наша продукция найдет свою нишу на внешних рынках в ближайшее время, и может быть даже на российском.

- С Таможенным Союзом у нас сложилась интересная ситуация - Украина не имеет права поставлять сахар на рынок стран ТС, тогда как продукция из этих стран идет беспрепятственно к нам. Как это получилось?

Действительно, на сегодня Беларусь защитила свой рынок Таможенным союзом, а рынок Украины как был открытым, так и остается. Мы больше двух лет просим правительство создать одинаковые условия и предоставить равные права для белорусских производителей сахара и украинских. Но, возможно, есть группа людей, которая зарабатывает на экспорте сахара в Украину, и они лоббируют свои интересы. За четыре месяца импорт из Беларуси составил почти 8 тыс. тонн, всего за 2011 год - свыше 36 тыс. тонн. Используя азы арифметики получаем, что в текущем году к нам могут ввезти 35-40 тыс. тонн.

Но если цена будет оставаться такой же, как сейчас, то предпосылок для значительного наращивания объемов импорта сахара в Украину нет. Но если что-то изменится в конъюнктуре цен...

Что касается Таможенного Союза, то пока нет каких-то обнадеживающих перспектив, потому что нет политической воли государства в этом вопросе.

- Украина договорилась о получении квоты на экспорт сахара в Европейский Союз в рамках договора о Зоне свободной торговли. О каких цифрах идет речь?

В соглашении прописан объем в 30 тыс. тонн. Кроме того, Европа открыла квоту на этот год для ввоза сахара-сырца. Мы уже отправляем продукт в страны ЕС - Румынию, Болгарию, Словакию. Первые шаги делаются, но говорить о глобальных объемах пока рано.

- Какова ценовая ситуация на внутреннем рынке?

На внутреннем рынке цена на сахар сейчас колеблется в пределах минимально установленной - 5,9 тыс. грн. за тонну, хотя некоторые производители и компании из-за того, что есть острая необходимость пополнения оборотных средств, продают сахар несколько дешевле.

- Эта цена ниже себестоимости?

У нас большой диапазон себестоимости, в среднем по Украине она составляет 6,5-7,2 тыс. грн. за тонну, но есть предприятия, где она значительно ниже, есть и такие, где значительно выше. Все зависит от того, эффективно ли сработала компания, какие затраты понесли на производство и заготовку сахарной свеклы, на производство самого сахара. Не секрет, что у нас есть сахарные заводы, где еще очень высокое энергопотребление и, соответственно, высокая себестоимость. В тех компаниях, которые сами выращивали сахарную свеклу, конечно, себестоимость ниже.

- Какое соотношение отмеченных компаний?

Примерно 50 на 50. Половина все-таки чувствует себя нормально. Те компании, которые сами выращивают свеклу, выживут в этой ситуации. Хуже тем, где нет собственного производства, и сахарная свекла закупалась по очень высоким ценам.

- Стоит ли ожидать, что необходимость пересева около 2 млн. га озимых зерновых культур спровоцирует наращивание площадей под сахарной свеклой?

Для сахарной свеклы необходима особая технология - осеннее внесение удобрений и осенняя вспашка. Если это не сделано, то аграрии не смогут пересевать погибшие озимые сахарной свеклы. Я не думаю, что это будет фактором роста площадей.

- Нынешних площадей посевов сахарной свеклы будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка, будут ли в следующем году в наличии излишки сахара для экспорта?

Если в этом году будет такая же урожайность, как и в прошлом, то с 500 тыс. га можно будет собрать 18 млн. тонн сахарной свеклы и обеспечить производство минимум 2 млн. тонн сахара, то есть, экспортный потенциал будет. Но мы должны сбалансированно вести производство - по потребностям рынка, поскольку если будет чрезмерное перепроизводство, то это обязательно негативно повлияет на дальнейшую работу свеклосахарной отрасли, как в этом году.

В данных условиях важно не создать дополнительные риски для отрасли из-за ввоза сахара по квоте ВТО. С этой целью мы ставим перед правительством задачу отказаться от квоты ВТО - 267,8 тыс. тонн, поскольку того сахара, который на сегодня производится в Украине, достаточно для внутренних потребностей и создания экспортного потенциал. До октября 2011 года Украина должна была подать заявку в ВТО о пересмотре условий сотрудничества. Наше государство зарезервировало право на пересмотр, и сегодня процесс переговоров продолжается. Думаем, что у нас найдутся аргументы для того, чтобы убедить Организацию в необходимости этого шага. Квота ВТО - не обязательство Украины, а право стран завозить свой товар на наш рынок, если будет благоприятная ситуация на нем. Сегодня у нас перепроизводство сахара, и потребности ввоза нет. Но я думаю, что та ценовая ситуация, которая сложилась в Украине, будет холодным душем для импортеров.

- Как и в связи с чем в последнее время менялся объем внутреннего рынка, или этот показатель стабилен?

Объем потребления внутри страны меняется в связи с миграцией и сокращением численности населения, а также показателями работы кондитерских и других предприятий пищевой промышленности. Потребление у нас остается на прежнем уровне - 38-39 кг, но численность населения сокращается. Кроме того, увеличивается использование сахарозаменителей, которые «утилизируются» из Европы (23 тыс. тонн), где их использование запрещено, они оседают на нашем рынке.

Еще 8 лет назад сахарозаметилей в Украине практически не было. Украина не среагировала до сих пор на ситуацию и не выписала, как это сделала Европа, правила, сколько и какие сахарозаменители могут быть использованы в каждом конкретном килограмме изделия. В этом вопросе должен быть государственный контроль, но, к сожалению, у нас его нет.

- Насколько велики объемы импорта сахарозаменителей?

У нас не ведется статистика объемов импорта сахарозаменителей, но по нашей оценке, в прошлом маркетинговом году в Украину было импортировано сахарозаменителей в объеме, замещающем 250-300 тыс. тонн сахара, и эта тенденция, к сожалению, растет. А ведь есть такие сахарозаменители, килограмм которых заменяет до одной тонны сахара. В Украину в год уже ввозится в переводе на одного жителя сахарозоменителей, заменяющих 8 кг сахара.

- Такой рост использования сахарозаменителей объясняется тем, что их использование для производителя дешевле, чем натурального сахара?

Использование сахарозаменителей и дешевле, и технологически проще. И то, что сегодня действенного контроля использования сахарозаменителей нет, упрощает импортерам задачу.

- Можно ли ожидать в следующем году консолидацию на рынке или смену основных игроков?

Если не состоится никаких тотальных законодательных изменений, думаю, что больших изменений в структуре игроков на рынке не должно произойти. Но, если будет принят закон «О рынке земли» в таком виде, в котором он предложен, то изменения вполне возможны. Этот документ разрушительно повлияет на рынок сахара - 2/3 заводов вообще могут прекратить свое существование. Те нормы, которые предусмотрены сегодня в проекте закона, в частности, об ограничении площади земель при аренде, полностью реформируют деятельность холдинговых компаний и могут отбить вообще интерес к посеву сахарной свеклы. Только присутствие этой нормы в проекте закона уже отразилось на бизнес-интересе в плане инвестирования в отрасль. На сегодня наши компании ищут кредитные ресурсы, но до окончательного принятия закона о рынке земли кредитные договоры не подписывают. Ситуация явно отразится на посевной кампании.

- В чем заключается основная проблема?

На сегодня 70% сахарной свеклы производят холдинги, принятие же закона разрушит налаженную структуру. В документе площадь земли в аренде ограничивается, а где же предприятиям брать сырье? Чтобы обеспечить им один сахарный завод, нужно консолидировать вблизи предприятия 17-20 тыс. га земли, а если учесть четырехпольный севооборот, то необходимо эту цифру умножить на четыре - 80 тыс. га, а это площадь 2-3 районов. Мы не вписываемся в предложенные законопроектом нормы.

Еще 5 лет назад не было желающих выращивать свеклу и производить сахар, сейчас, когда нашлись люди, вложили деньги, купили технику и новые технологии, развили отрасль и наладили структуру, нужно все поломать, как кому-то это вздумалось. Снова на поиск источников поступления сырья уйдет 2-3 года. В законе же не выписано, как дальше поступать, прописано, что нужно ликвидировать холдинги, а что вместо них - нет.

- Какие еще существуют риски для отрасли?

У нас катастрофическая ситуация с семенами сахарной свеклы собственного производства. В прошлом году только 6 предприятий занимались этим. Отечественные семена в 7-8 раз дешевле импортных и по качеству почти не уступают зарубежным аналогам. Собственный производитель без господдержки не выдержал конкуренции с мощными транснациональными иностранными компаниями. Государству необходимо создать благоприятные условия для возрождения производства семян в промышленных масштабах.

Кроме того, необходима государственная поддержка свеклосахарной отрасли, которая должна заключаться в стабильной политике, в научно-техническом обеспечении. Необходима разработка номенклатуры новой продукции, на сегодня есть потребность в сахаре-сырце из сахарной свеклы - это интересует транснациональные компании, и могло бы быть резервом расширения внешнего рынка. Еще ситуация с биоэтанолом и энергосберегающими технологиями. Но, к сожалению, в этих вопросах не всегда есть государственное понимание и поддержка.

- Спасибо за беседу.

Лилия Коваль (УНИАН)

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