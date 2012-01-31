В Мариуполе уничтожат поголовье трех свиноферм

В Мариуполе уничтожат около 200 свиней на трех хозяйствах, которые не перешли на закрытый режим работы, из-за опасности распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, такое решение принял главный государственный инспектор ветеринарной медицины в городе Мариуполь Константин ГОРОДЕЦКИЙ.

Отмечается, что Донецкая область вошла в число областей, которые были признаны угрожающими зонами относительно возможного занесения возбудителя АЧС на территорию Украины. Сейчас там действует усиленный контроль. Органы контроля на украинско-российской границе изымают всю мясную продукцию, которую граждане завозят в Украину, а транспортные средства проходят специальную дезинфекцию. Все предприятия Мариуполя, деятельность которых связана с животноводством, перешли на закрытый режим работы. Те же объекты, которые не способны обеспечить такие условия работы, будут вынуждены прекратить свою деятельность.

«Поголовье свиней должно быть ликвидировано во всех подсобных хозяйствах, которые не в состоянии перейти на закрытый режим работы», - сообщил К.ГОРОДЕЦКИЙ. Почти все свинофермы города уже перешли на закрытый режим работы. Помимо соблюдения санитарии, предприятия согласовывают с соответствующими органами ввоз, вывоз и перемещение продукции животноводства, а рабочие объектов обеспечиваются спецодеждой. Однако, из-за несоблюдения требований рядом предприятий, противоэпизоотическая комиссия решила усилить проверки мясных продуктов на рынках города.

Как ранее отмечал председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК, для Украины, как аграрного государства, распространение африканской чумы свиней является крайне опасным. «Для Украины, как для аграрного государства, которое кормит весь мир, вопрос болезни стоит очень остро. При производстве 55 млн. тонн зерна, Украина собирается экспортировать около 27-28 млн. тонн. Если будут возникать вспышки африканской чумы свиней, то территории, где зерно выращено и подготовлено к экспорту, будут вынуждены отказаться от экспорта», - сообщил он.

Напомним, африканская чума свиней - это заболевание, которое быстро распространяется, особенно в портах и местах торговли. Для человека эта болезнь не представляет смертельной угрозы, а животные погибают в 100% случаев. Поэтому эпизоотия АЧС опасна не только для отрасли свиноводства, но и для всей продовольственной безопасности страны.