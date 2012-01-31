Государственный земельный банк должен быть создан до 1 июня – Госземагентство

Государственный земельный банк должен быть создан до 1 июня 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 31 января, на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

«Государственный земельный банк должен создаться до 1 июня этого года», - сказал он.

В свою очередь директор Департамента нормативно-правового обеспечения развития земельных отношений Госземагентства Евгений БЕРДНИКОВ отметил, что в распоряжение банка поступят все свободные сельскохозяйственные земли государственной собственности за пределами населенных пунктов.

«По предварительным оценкам, общая площадь таких сельскохозяйственных угодий достигает до 0,5 млн. га, в том числе пашни — до 3 млн. га. И в эту цифру не входят земли научно-исследовательских хозяйств, а также государственных, коммунальных сельскохозяйственных предприятий. То есть, это земли запаса, которые на сегодняшний день разбазариваются и «дерибанятся» местными органами власти», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Минагропрод совместно с Национальным банком Украины создали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного банка). Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Планируется, что банк будет выдавать кредиты под не более 8% годовых малому и среднему бизнесу для покупки сельхозземель, а также беспроцентные кредиты на проекты, в которых заинтересовано государство.