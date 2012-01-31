Закон о рынке земель ВР может рассмотреть во втором чтении 7-10 февраля

Законопроект «О рынке земель» ожидается к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении на пленарном заседании 7-10 февраля т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 31 января, на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

«Рассмотрение данного законопроекта намечено уже на эту пленарную неделю во втором чтении. Надеюсь, что он будет принят», - сказал он.

С.ТИМЧЕНКО напомнил, что на последнем заседании профильного комитета Верховной Рады было рассмотрено 1038 поправок к законопроекту.

Председатель ведомства также отметил, что согласно законопроекту, стоимость продажи сельскохозяйственных земель должна быть не ниже нормативной денежной оценки, которая на сегодня составляет около 20 тыс. грн. за гектар пашни.

В то же время, по мнению С.ТИМЧЕНКО, стоимость продажи сельхозземель должна быть рыночной, то есть основываться на соотношении спроса и предложения.

«Я считаю, что если мы говорим о рынке, то прежде всего мы должны прекратить бесплатно раздавать землю. И второе, мы должны запустить рынок по формуле — спрос определяет предложение», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».