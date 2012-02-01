На 1 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение

На 1 февраля по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Украинский гидрометеоцентр МЧС Украины, 1 февраля в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Крыму и Приазовье ожидаются метели, в Крыму ночью будет идти снег. На дорогах страны гололедица.

1 - 3 февраля в Украине сохранится очень холодная погода.

1 февраля в Украине ожидается усиление морозов: температура ночью 23-28° (в Прикарпатье до 30°), днем 17-22°. В Закарпатье и в южной части ночью 17-22°, днем 10-15° мороза.

На протяжении суток осадков не ожидается, лишь в восточных областях и Приазовье возможен снег, местами метель. В Крыму снег, ночью сильный, метель; температура ночью 14-19°, днем 11-16° мороза, на Южном побережье ночью 10-13°, днем 6-9° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Ветер будет преобладать северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области морозы усилятся: ночью по области до 23-28°, днем до 17-22°, по Киеву ночью до 23-25°, днем до 16-18°.

Без осадков. На дорогах - гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с.