Украина сняла запрет на импорт растительной продукции из Турции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что на сегодня Турция не является страной с высоким фитосанитарным риском для Украины. Так, в 2010 и 2011 гг. в продуктах растительного происхождения, которые импортировались из Турции в Украину, были обнаружены карантинные организмы. В результате Украина ввела запрет на ввоз продовольствия из Турции.

После выполнения страной-импортером соответствующих фитосанитарных требований поставки турецкой продукции возобновлены.

Согласно фитосанитарному состоянию Турции, на ее территории существует ряд карантинных организмов, которые опасны для здоровья отечественных растений. Так, в 2010 году в связи с частым выявлением карантинного организма - картофельной моли - и неоднократным нарушением международных и национальных фитосанитарных требований при импорте пасленовых культур из Турции, на их ввоз был введен запрет. После проведения ряда фитосанитарных процедур, в декабре прошлого года между Украиной и Турцией было заключено соглашение и снят запрет на ввоз пасленовых.

Вскоре карантинные организмы были обнаружены в турецких цитрусовых. В цитрусовых, которые импортировались из Турции на территорию Украины, трижды в прошлом году государственные инспекторы по карантину растений выявляли средиземноморскую плодовую муху, которая является опасным карантинным вредителем. Во всех случаях были приняты соответствующие фитосанитарные меры по обеззараживанию методом рефрижерации.

На сегодня ситуация нормализовалась и пока такие случаи не повторялись, поэтому запрет украинской стороны относительно ввоза продовольствия растительного происхождения из Турции снят, говорится в сообщении.