При проверке 9 супермаркетов «Велика Кишеня» в Киеве обнаружены нарушения

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) при проверке девяти супермаркетов сети «Велика Кишеня» в Киеве выявил нарушения нормативно-правовых норм по охране труда в ходе эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора.

В сообщении отмечается, что по этой причине была запрещена эксплуатация 16 единиц оборудования (автопогрузчиков и гидравлических прессов). К административной ответственности привлечено 7 руководителей магазинов.

Проверки относительно безопасного выполнения работ и эксплуатации оборудования повышенной опасности в магазинах «Велика Кишеня» продолжаются.

Кроме того, в сообщении сказано, что с целью недопущения несчастных случаев запланированы также проверки других крупных супермаркетов столицы.

Напомним, 25 января 2012 года в магазине «Велика Кишеня» ООО «Фудмаркет» на площади Печерской, погиб 23-летний грузчик, который работал по гражданско-правовому соглашению. Ведется специальное расследование.

Справка УНИАН. ПАО «Ритейл Групп» - управляющая компания сетей «Велика Кишеня», «Велмарт», «Просто-Маркет», «ВК SELECT» и сети «Green Hills Market» (Молдова). Количество магазинов на 22 декабря 2011 года составляет 54 в Украине (43 магазина «Велика Кишеня»; 6 гипермаркетов «Велмарт», 1 магазин «Просто-Маркет»; 1 магазин «№1», 3 магазина «ВК SELECT»), и 10 магазинов «Green Hills Market» в Молдове.